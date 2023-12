C6 Fest anuncia line-up, com Pavement, Soft Cell e Cat Power; veja programação e como comprar

O C6 Fest anunciou nesta terça-feira, 5, o line-up completo de sua segunda edição, marcada para os dias 17 a 19 de maio em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. O evento tem a proposta de “renovar a aposta em talentos emergentes e nomes consagrados”, do jazz ao rock, passando por nomes da MPB, música eletrônica e world music, afirma a organização.

Além de nomes já confirmados anteriormente, como o grupo Black Pumas e a cantora britânica Raye foram anunciados nomes como a banda Pavement, dupla de synthpop Soft Cell, a cantora Cat Power e o artista Daniel Caesar.

Banda Pavement é confirmada no C6 Fest Foto: Reprodução/Instagram/@pavementband

Entre os nomes brasileiros, estão programados shows como o intitulado “Baile Cassiano”, que homenageará o pioneiro paraibano do soul e do funk. A apresentação comandada pelo diretor musical Daniel Ganjaman terá uma big band com Fran & Preta Gil, Liniker, Luccas Carlos e Negra Li.

Os shows acontecerão em diferentes palcos: a tenda Metlife, que tem capacidade para 5 mil pessoas; a arena Heineken, espaço externo do Auditório Ibirapuera; o palco interno do Auditório, para apresentações mais intimistas; e o PACUBRA, Pavilhão das Culturas Brasileiras, com capacidade para 2 mil pessoas. Veja a programação completa:

Line-up do C6 Fest Foto: Divulgação

Auditório Ibirapuera

17 de maio

Jakob Bro ‘Uma Elmo’

Jihye Lee Orchestra

Charles Lloyd Quartet

Daniel Santiago e Pedro Martins

19 de maio

Dinner Party ft. Terrace Martin, Robert Glasper e Kamasi Washington

Chief Adjuah

Arena Heineken, Tenda Metlife e Pacubra

18 de maio

Black Pumas

Raye

Ayra Starr

Cimafunk

2manydjs (live)

Soft Cell

Romy

Jaloo convida Gaby Amarantos

Pista Quente

Fausto Fawcett

Valentina Luz

19 de maio

Daniel Caesar

Baile Cassiano

Young Fathers

Paris Texas

Pavement

Cat Power sings Dylan ‘66

Noah Cyrus

Squid

Jair Naves

David Morales (Sunday Mess)

DJ Meme

Como comprar

Neste ano, será possível comprar ingressos com lugar marcado, para as apresentações de jazz no Auditório, e/ou ingresso único de pista, para os shows da Tenda Metlife e Arena Heineken. No sábado e domingo, todos os ingressos darão acesso ao Village e Pacubra, este último sujeito a lotação.

Clientes do C6 Bank terão acesso exclusivo à pré-venda, que começa nos próximos dias 6 e 7, e 20% de desconto no valor dos ingressos, inclusive para meia-entrada, mediante compra com o cartão de crédito do banco.

A venda para o público geral começa no próximo dia 8 de dezembro (sexta-feira).

Os ingressos estarão à venda em c6fest.byinti.com ou no ponto físico, sem taxa.

Vendas físicas

Oca - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Portão 2

Quarta a sexta, das 11h às 19h

Sábados, domingos e feriados, das 9h às 19h