Caetano Veloso cai de novo no Enem e chuta resposta: ‘Será que eu acertei?’

A questão envolvia os diversos sentidos da palavra “coisa”, utilizada com significados diferentes nas músicas de Caetano Qualquer Coisa, Sampa, Lindeza e Samba de Verão. Ela é marcada como a de número 33 no caderno verde, 8 no branco, 20 no azul e 45 no amarelo.

Apesar da resposta de Caetano apontar para a alternativa “A”, os gabaritos de sites especializados na resolução de provas e vestibulares indicam que a resposta é a “C”. Nos comentários, internautas brincam: “No gabarito saiu letra C e já está todo mundo recorrendo! Se Caetano diz que é A, tem que ser A, que coisa!”, disse um.