Logo que a presença de sertanejos no Rock in Rio 2024 foi anunciada, uma nova polêmica se instalou: depois de torcerem o nariz para o pop, o samba, o funk e o trap, os fãs de rock passaram a atacar a decisão do festival de se abrir para o gênero, um dos mais populares do Brasil.

Alocado neste sábado, 22, no Dia Brasil, a novidade desta edição que funciona como salvo conduto para experimentações como essa, o show Pra Sempre Sertanejo teve como anfitriões os irmãos Chitãozinho e Xororó, juntos como dupla há quase 60 anos.

Chitãozinho e Xororó receberam Simone Mendes no Palco Mundo Foto: Pedro Kirilos/Estadão

PUBLICIDADE Mas quem quer ver sertanejo no Rock in Rio? Muita gente. A apresentação da dupla animou um público eclético em uma dia em que teve de tudo. Até rock. Acompanhados por sua banda e pela Orquestra de Heliópolis, Chitão e Xororó, com a excelência vocal de sempre, abriram o show com Saudade da Minha Terra e 60 Dias Apaixonados. Com a primeira convidada, Simone Mendes, dividiram Página de Amigos e Alô. Sozinha, ela fez Erro Gostoso. Ao chamar “a boiadeira mais famosa do Brasil”, Chitão, aliás, bastante desenvolto na condução do espetáculo, arrancou aplausos do público. Uma das cantoras sertaneja pop mais influente do momento, Ana Castela cantou Nosso Quadro e Solteiro Forçado. Nesse momento, crianças, que estavam aqui e ali, sobretudo na frente do palco, vibraram.

Chitão e Xororó ainda cantaram Brincar de Ser Feliz, Vá Pro Inferno com Seu Amor, Galopeira e Se Deus Me Ouvisse.

O terceiro convidado foi Junior, filho de Xororó. Com o pai e o tio ele cantou Nascemos Só Pra Cantar, em uma volta ao festival - ele se apresentou no Rock in Rio em 2001, ainda em dupla com a irmã, Sandy. Talvez nervoso, Junior errou na entrada da canção.

Publicidade

A boiadeira Ana Castela atraiu crianças para frente do Palco Mundo Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Garotinha encantada com a presença de Ana Castela Foto: Pedro Kirilos/Estadão

A nota desafinada ficou por conta também do cancelamento da participação de Luan Santana. Com o atraso do início do festival por conta de um problema técnico na apresentação do Pra Sempre Trap, todos os shows tiveram alteração de horário.

O festival alegou que Luan estava com “dois shows agendados para hoje”. A assessoria do cantor confirmou, mas disse que o cumprimento do horário foi acordo feito meses atrás, quando ele aceitou o convite.

Roberto Medina e a direção do Rock in Rio namoram o sertanejo há algum tempo. O empresário já havia declarado o flerte com Luan. Contou também o fato de no The Twon, em 2023, em São Paulo, o tecladista de Bruno Mars ter tocado Evidências e agradado o público do primo paulistano do festival. Xororó, inclusive, esteve no segundo show de Bruno Mars no evento e arrancou calorosos aplausos quando foi mostrado no telão do palco principal.

Há ainda o fato do sertanejo contar com a simpatia de patrocinadores que exibem suas marcas pelos festivais do gênero Brasil afora - e música, no Rock in Rio, também é negócio.

O difícil será encontrar outras duplas com a mesma qualidade de Chitãozinho & Xororó. Por mais sucesso que sertanejos, universitários ou veteranos, façam, não há páreo para os irmãos José e Durval Lima quando a questão é qualidade vocal e musical. Condições esssenciais para segurar um show no Palco Mundo. Se vira, Rock in Rio.