Comediante Trevor Noah apresentará o Grammy pelo terceiro ano consecutivo

EFE - O comediante Trevor Noah apresentará o Grammy pela terceira vez consecutiva, anunciou a Academia da Gravação dos EUA na quinta-feira, 15, em um comunicado à imprensa.

A entidade que organiza estes prêmios, os mais prestigiados da música internacional, revelou ainda que sua 65ª edição vai voltar a ser transmitida na CBS e que o próprio Noah estará envolvido na produção.

“Estou animado para apresentar o Grammy mais uma vez”, escreveu a estrela da televisão americana em seu perfil no Instagram logo após o anúncio, acompanhando a mensagem com a capa da revista Billboard.

Os prêmios entregues na 60ª edição do Grammy, em 2018

Após sua saída como apresentador do icônico programa The Daily Show, Noah chegará ao Grammy logo após iniciar uma turnê em janeiro que o levará pelos Estados Unidos e Europa.

“Não é comum nem apresentar o Grammy uma vez, imagina. É estranho para mim porque sou fã de quase todos os indicados”, disse o comediante em entrevista exclusiva à Billboard.

Na próxima edição dos Grammys, Beyoncé arranca como a principal favorita com nove nomeações, seguida das oito de Kendrick Lamar e das sete de Adele e Brandi Carlile.

Por sua vez, o artista porto-riquenho Bad Bunny será outro destaque por figurar pela primeira vez em uma das categorias gerais, a do melhor álbum do ano, com o seu disco de sucesso Un Verano Sin Ti.

Além disso, a US Recording Academy já anunciou em junho que cinco novas categorias serão adicionadas em 2023 que premiarão, entre outras, o melhor compositor não clássico do ano e a melhor trilha sonora para videogame ou mídia interativa.

O 65º Grammy Awards retornará em 5 de fevereiro para a Crypto.com Arena em Los Angeles, depois de fazer uma mudança excepcional para Las Vegas no ano passado.