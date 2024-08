Caetano Veloso e Maria Bethânia estreiam neste sábado, 3, a turnê Caetano & Bethânia, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. O encontro dos irmãos se dá depois de 46 anos da última vez em que apresentaram um espetáculo juntos.

Caetano Veloso e Maria Bethânia gravaram um musical para o 'Fantástico' Foto: Lethicia Amâncio/Globo

A expectativa é pelo repertório que Caetano e Bethânia escolheram para a turnê - algo ainda mantido em segredo. Em entrevista recente ao Jornal Hoje, Bethânia declarou que as escolhas se darão especialmente entre as composições de Caetano. "Aquilo que podemos cantar hoje", disse a cantora. Algo mais conservador do que muitos fãs devem esperar, e com músicas que eles têm cantado nos últimos anos - ou seja, mais confortável para ambos. Duas já estão garantidas: Um Índio e Reconvexo.

No show de 1978, batizado de Tudo de Novo, o repertório com 26 canções [veja a íntegra mais abaixo] - um disco gravado ao vivo lançou apenas 12 faixas - também era muito Caetano. Porém, com certa ousadia. Tinha Chico Buarque, Roberto Carlos, Milton Nascimento, além de antigas canções. Em uma fase ‘pré-administração Paula Lavigne’, as decisões foram tomadas com mãos de ferro por Bethânia.

A cantora dirigiu a produção e o show, fez o roteiro e os figurinos, conforme relatou uma reportagem publicada pelo Estadão em agosto de 1978, quando a turnê chegou a São Paulo, onde foi apresentado no Palácio das Convenções do Anhembi.

A turnê, no entanto, estreou meses antes, em Salvador, no Teatro Santo Antônio. A ideia do show, segundo Caetano relatou à época, veio da vontade que os dois tinham de apresentar algo juntos - e, claro, apenas os dois, já que anteriormente estiveram no mesmo palco em Nós, Por Exemplo (1964) e Os Doces Bárbaros (1976).

A primeira tentativa foi uma apresentação beneficente para angariar fundos para a reforma da igreja de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, terra onde os irmãos nasceram. Não deu certo, mas a ideia floresceu e virou uma turnê comercial naquele ano.

O espetáculo abria com a canção Tudo de Novo, música inédita de Caetano, com letra que fazia uma espécie de retrospectiva do que haviam vivo desde 1964, quando se lançaram na carreira artística.

Depois de um curto texto em que Caetano diz que “é engraçado a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer” , ele canta Carcará, música que fez Bethânia estrela do show Opinião. Ela, na mesma concepção, canta Alegria, Alegria, música seminal do Tropicalismo e da carreira de Caetano.

Alegria, Alegria, com interpretação vigorosa de Bethânia, infelizmente, ficou de fora do LP que trouxe parte do registro do show, gravado em seis sessões em Salvador. De acordo com uma reportagem da revista Veja, a cantora apresentou rouquidão nas sessões baianas por ter perdido seu cãozinho de nome Sabu, vítima de um tumor.

Outra surpresa no repertório eram as canções Boa Palavra e É De Manhã, ambas feitas por Caetano na fase inicial de sua carreira, na voz de Bethânia. Bethânia, aliás, segundo publicação feita pelo perfil Portal Doces Bárbaros no Instagram, cantou Mãos de Afeto, de Ivan Lins e Vitor Martins, que ela jamais gravou - ambos são compositores raros na voz da cantora. A música havia sido lançada por Nana Caymmi em 1976. Caetano, naquele ano de 1978, tinha novidades para mostrar. Ele incluiu no show músicas que havia lançado há pouco no álbum Muito - Dentro da Estrela Azulada: Tempo de Estio, Muito e Muito Romântico - essa última com versão bastante diferente da apresentada no álbum, com um arranjo de sopro fazendo as vezes do coral de vozes da gravação de estúdio e a guitarra tocada por Perinho Albuquerque dando mais peso à música.

Retrato de Maria Bethânia e Caetano Veloso durante gravação no estúdio da Rádio Eldorado, em São Paulo, SP, 04/9/1972. Foto: Acervo/Estadão

Caetano e Bethânia também revisitaram seus discos históricos. Ele cantou Triste Bahia, do Transa. Ela, Iansã, do Drama - com direito ao texto introdutório de Drama 3º Ato. Ambos lançados em 1972. O fecho era com Fé Cega, Faca Amolada, homenagem aos Doces Bárbaros, e Doce Mistério da Vida, valsa que fez parte do lendário show Rosa dos Ventos.

O repertório da turnê mudou ao longo dos meses em que foi apresentada - além de Salvador e São Paulo, o show passou pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre - Em São Paulo, Caetano incluiu a canção Sampa e Bethânia cantou Ronda, de Paulo Vanzolini, samba-canção que ela gravaria em seu álbum Álibi, lançado após o fim da turnê.

O LP derivado da turnê recebeu críticas da imprensa por sua baixa qualidade técnica e um ou outro deslize de Caetano e Bethânia nos vocais. A íntegra do show, segundo apurou a reportagem do Estadão, existe nos arquivos da gravadora Universal (antiga Philips), que, de certo, não tem interesse em lançá-la, já que tem se dedicado cada vez menos a projetos especiais dessa natureza.

Confira o repertório da turnê Tudo de Novo, de Maria Bethânia e Caetano Veloso, apresentada em 1978, de acordo com o perfil Doces Bárbaros: