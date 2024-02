No capítulo desta segunda-feira, 5, a novela Renascer teve uma passagem de tempo de três décadas. Com foco em João Pedro (Caique Ivo/Juan Paiva), a cena foi embalada pela canção Clube da Esquina 2, na voz de Milton Nascimento.

Lô Borges e Milton Nascimento: dois dos compositores de 'Clube da Esquina 2' Foto: Reprodução/@miltonbitucanascimento

A sequência emocionou o público e ao próprio Milton - um noveleiro confesso - que soltou um palavrão de felicidade ao assistir a cena em sua casa. (Veja o vídeo abaixo).

PUBLICIDADE Clube da Esquina 2 é uma composição de Milton Nascimento e Lô Borges gravada inicialmente no álbum Clube da Esquina, de 1972. Em 2022, o disco foi eleito o melhor álbum de música popular brasileira por um júri de especialistas. A gravação original da música é instrumental. Lô e Bituca acreditavam que o significado de Clube da Esquina 2 estava completo dessa maneira.

Entretanto, em 1979, a cantora Nana Caymmi, muito ligada aos compositores mineiros, insistiu para que Márcio Borges, o letrista do Clube, fizesse uma letra para a música. Ele relutou, disse que o irmão Lô e o amigo Bituca não aprovariam a transformação da música em canção.

Nana insistiu e disse para ele fazer a letra que ela gravaria e só depois mostraria para Lô e Bituca, com a certeza de que eles gostariam do resultado. Assim foi feito. E Nana foi a primeira a gravar Clube da Esquina 2 em seu álbum lançado em 1979.

Para a canção, Márcio escreveu versos que entraram para a história da música brasileira, como “sonhos não envelhecem”, “em meio a gases lacrimogênios ficam calmos”, “e lá se vai mais um dia...”.

Publicidade

A letra, explicou Márcio ao Estadão, assim como as demais canções dos discos Clube da Esquina, carregam as tensões políticas vividas pelo Brasil e pelo mundo à época. “É um brado contra a repressão de qualquer tipo”, explicou o compositor.

Milton só gravaria Clube da Esquina 2 com letra em 1993, no álbum Angelus. A versão que tocou em Renascer está no EP Nada Será Como Antes (Acústico), lançado por ele em 2018.