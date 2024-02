O cantor Milton Nascimento falou, nesta sexta-feira, 2, sobre o processo de adoção do filho, Augusto Kesrouani Nascimento, oficializado em 2017. Augusto, hoje, é responsável por administrar a carreira do pai e promoveu o encontro do artista com o músico Paul McCartney durante a vinda do ex-Beatle ao Brasil.

“Augustinho, como filho e empresário, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida”, declarou o cantor em entrevista à Veja. Milton contou como quando o viu pela primeira vez: “Eu conheci o Augusto quando ele tinha 13 anos através de uns amigos de Juiz de Fora e a gente ficou amigo. Soube que ele não tinha uma boa relação com o pai biológico e perguntei: você quer ser meu filho?”, disse.