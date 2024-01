Daniel cancela show por recomendação médica após ‘excesso de compromissos’

Daniel precisou cancelar o show que faria em Praia Grande, no litoral de São Paulo, no próximo dia 3 de fevereiro, no festival Estação Verão. Ele cantaria no último dia de festival, depois do Roupa Nova. De acordo com a organização, o cantor será susbstituído pelo grupo Raça Negra.

“Por recomendações médicas, o cantor Daniel está passando por um período de repouso vocal para se recuperar de um quadro de fadiga nas cordas vocais causado pelo excesso de compromissos em 2023. Com isso, o show de 3 de fevereiro, na cidade de Praia Grande, está cancelado”, informa comunicado da equipe do artista.

O cantor Daniel durante gravação do programa 'Altas Horas' em 2023 Foto: Divulgação / TV Globo

A nota ainda conclui: "Pausas, às vezes, são necessárias e merecidas. Em breve Daniel estará nos palcos novamente encantando a todos nós". O próximo compromisso marcado, de acordo com a agenda do cantor, será em Sorriso, no Mato Grosso do Sul, em 23 de fevereiro. O Estadão buscou contato com a equipe de Daniel para saber se as outras apresentações marcadas em sua agenda seguem confirmadas, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

A organização do festival Estação Verão informou que a devolução do dinheiro para quem comprou ingressos físicos pode ser feita no Palácio das Artes, das 12h30 às 19h30, de segunda a sábado. Para reaver o valor dos ingressos virtuais, deve-se contatar o e-mail sac@guicheweb.com.br. O telefone (13) 99675-2582 também foi disponibilizado para informações, das 8h às 18h.