Def Leppard e Mötley Crüe anunciam shows no Brasil em 2023

Dois nomes de referência do rock, as bandas Def Leppard e a Mötley Crüe pegam a estrada novamente agora com The World Tour e chegam ao Brasil no início de 2023. Em São Paulo o show está marcado para 7 de março, no Allianz Parque, em seguida, no dia 9, chegam a Curitiba, no Estádio Couto Pereira, e no dia 11 será a vez de Porto Alegre, na Arena do Grêmio.

A venda de ingressos para os shows no País começa no dia 25 de outubro, a partir das 10h online e 11h nas bilheterias oficiais, para público em geral.

“Depois de finalmente voltar à estrada e ter uma monumental turnê de verão nos Estados Unidos e Canadá este ano, estamos muito empolgados por trazer essa enorme turnê de estádios para as principais cidades do mundo e começar a Europa em Sheffield, onde tudo começou para nós há 45 anos. Estamos ansiosos para vê-los lá fora, em algum lugar, em breve!” disse Joe Elliott do Def Leppard, no comunicado oficial para a imprensa.

Joe Elliott, em show do Def Leppard, em 2019 Foto: STEVE MARCUS / REUTERS





“Tivemos um tempo incrível tocando The Stadium Tour na América do Norte neste verão e realmente mal podemos esperar para levar o show ao redor do mundo com a The WORLD Tour em 2023. Crüeheads na América Latina e Europa: Preparem-se! Estamos chegando para vocês em breve e mal posso esperar para finalmente ver todos vocês novamente no próximo ano!” disse o Mötley Crüe, também no material de divulgação.

SERVIÇO

Continua após a publicidade

SÃO PAULO

Data: 7 de março de 2023 (terça-feira)

Abertura dos portões: 16h

Horário show abertura: 18h15

Horário Mötley Crüe: 19h30

Horário Def Leppard: 21h30

Local: Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Continua após a publicidade

Ingressos: a partir de R$ 180 (ver tabela completa)

Classificação etária: 16 anos. Menores de 10 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.









PREÇOS

CADEIRA SUPERIOR- R$ 180,00 meia entrada e R$ 360,00 inteira

Continua após a publicidade

PISTA- R$ 220,00 meia entrada e R$ 440,00 inteira

CADEIRA INFERIOR- R$ 280,00 meia entrada e R$ 560,00 inteira

PISTA PREMIUM AMARELA- R$ 380,00 meia entrada e R$ 760,00 inteirA

BILHETERIA OFICIAL - SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Portão B - Água Branca - São Paulo/SP

No dia 25/10 atendimento a partir das 11h até o encerramento da fila ou esgotamento dos ingressos - MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS - das 11h às 17h.

VENDA PELA INTERNET - SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Continua após a publicidade

O único canal de vendas oficial é o www.eventim.com.br

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://www.eventim.com.br/meiaentrada

CURITIBA

Datas: 9 de março de 2023 (quinta-feira)

Abertura dos portões: 16h

Horário show abertura: 18h15

Continua após a publicidade

Horário Def Leppard: 19h30

Horário Mötley Crüe: 21h30

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira. R. Ubaldino do Amaral, 63 - Alto da Glória, Curitiba - PR

Ingressos: a partir de R$ 195 (ver tabela completa)

Classificação etária: 16 anos. Menores de 10 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.





Continua após a publicidade





PREÇOS

ARQUIBANCADA- R$ 195 meia entrada e R$ 390 inteira

PISTA- R$ 260 meia entrada e R$ 520 inteira

CADEIRA INFERIOR SOCIAL- R$ 260 meia entrada e R$ 520 inteira

CADEIRA SUPERIOR SOCIAL- R$ 275 meia entrada e R$ 500 inteira

CADEIRA PRO TORK- R$ 325 meia entrada e R$ 650 inteira

PISTA PREMIUM- R$ 425 meia entrada e R$ 850 inteira

BILHETERIA OFICIAL - SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Estádio Major Antônio Couto Pereira

Bilheteria 2 do estádio - Ao lado da entrada da administração. Rua Amâncio Moro S/N - Alto da Glória - Curitiba/PR - Cep.:80060-195

No dia 25/10 atendimento a partir das 11h até o encerramento da fila ou esgotamento dos ingressos.

Após essa data - MEDIANTE DISPONIBILIDADE: Terça a sábado das 10h às 17h - Não tem funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

VENDA PELA INTERNET - SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

O único canal de vendas oficial é o www.eventim.com.br

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://www.eventim.com.br/meiaentrada

PORTO ALEGRE

Data: 11 de março de 2023 (sábado)

Abertura dos Portões: 16h

Horário show de abertura: 18h15

Horário Mötley Crüe: 19h30

Horário Def Leppard: 21h30

Arena do Grêmio. Av. Padre Leopoldo Brentano, 110, Humaitá Porto Alegre/RS

Classificação etária: 16 anos. Menores de 10 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.









PREÇOS

CADEIRA SUPERIOR- R$ 190 meia entrada e R$ 380 inteira

CADEIRA GOLD- R$ 245 meia entrada e R$ 490 inteira

PISTA- R$ 260 meia entrada e R$ 520 inteira

CADEIRA INFERIOR- R$ 290 meia entrada e R$ 580 inteira

PISTA PREMIUM- R$ 420 meia entrada e R$ 840 inteira

BILHETERIA OFICIAL - SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Arena do Grêmio. Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 Portão 2 - Humaitá - Porto Alegre/RS

No dia 25/10 atendimento a partir das 11h até o encerramento da fila ou esgotamento dos ingressos.

Após essa data - MEDIANTE DISPONIBILIDADE: Terça a sábado das 10h às 17h - Não tem funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

VENDA PELA INTERNET - SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

O único canal de vendas oficial é o www.eventim.com.br

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://www.eventim.com.br/meiaentrada