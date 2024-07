De forma semelhante a um We Are The World, da iniciativa USA For Africa, quando Michael diversos artistas norte-americanos se reuniram em 1985 em prol de doações para o continente africano, a ideia é arrecadar fundos para as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024.

Xororó, inclusive, reconheceu a inspiração para Direito de Viver: “Fizemos um show e destinamos 100% da renda para o Rio Grande do Sul, mas eu sentia que ainda poderia fazer mais. Eu assisti ao documentário We Are The World, do Michael Jackson e Lionel Richie e pensei: ‘É isso, é uma música!’. Os brasileiros adoram ajudar”.