Fagner diz que Lulu Santos fez ‘papelão’ com ele; entenda

“Nós mandamos duas músicas pra ele [Lulu] e ele fez um papelão segundo o técnico da Companhia dos Técnicos. Então, eu fiquei muito chateado com ele, porque ele que pediu pra tocar”, contou o dono de sucessos como Espumas ao Vento, no podcast Papo com Clê.

Em seguida, Fagner afirmou nunca ter escutado a gravação, pois o autor de Como Uma Onda teria feito “sacanagem”. “Flavio Senna, que hoje é técnico da Ana Carolina, não deixou eu ouvir essa fita. O Lulu pediu pra gravar, passou uma semana ensebando e um belo dia eu falei: ‘Flavio, cadê a fita?’. Ele disse: ‘não escuta, ele fez sacanagem’”, completou.