Noel Gallagher cria versão estendida de ‘Champagne Supernova’, hit do Oasis

Noel Gallagher, guitarrista, vocalista e compositor da banda Oasis criou uma versão de seis horas da música Champagne Supernova. A versão estendida foi feita para a exposição Legends, no National Portrait Gallery em Londres, na Inglaterra.

Oasis, banda dos irmãos Liam Gallagher e Noel Gallagher retornou após 15 anos e vem ao Brasil em 2025. Foto: @oasis via Instagram

De acordo com o jornal The Standard a canção foi transformada em uma faixa mista com seis horas de duração e será tocada durante a mostra da fotógrafa Zoe Law. Champagne Supernova faz parte do álbum (What’s The Story) Morning Glory?, de 1995.