Ingressos para shows do Oasis no Brasil esgotam em menos de cinco horas

Os ingressos para os shows da banda Oasis no Brasil esgotaram em menos de cinco horas. Após 15 anos separados, os irmãos Noel e Liam Gallagher celebram a volta aos palcos com a turnê Live 25. Eles se apresentam no estádio Morumbis, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro de 2025.

Oasis, banda dos irmãos Liam Gallagher e Noel Gallagher retornou após 15 anos e vem ao Brasil em 2025. Foto: @oasis via Instagram

As vendas começaram às 10h desta quarta-feira, 13. Em menos de duas horas, os ingressos disponíveis no site da Ticketmaster esgotaram. Nas bilheterias físicas, as entradas acabaram por volta das 15h. Quem se cadastrou no site oficial do Oasis pode furar a fila. O retorno da banda pegou os fãs de surpresa e gerou um grande entusiasmo.

A turnê terá início no dia 4 de julho de 2025 em Cardiff, no País de Gales e passará por outras cidades do Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Chile e Argentina. O último show será o do dia 23 de novembro, em São Paulo.