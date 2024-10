Irmã de Liam Payne publica homenagem ao cantor: ‘O mundo não foi bom e gentil com você’

Ruth Gibbins, irmã mais velha do cantor Liam Payne, morto na quarta-feira, 16, publicou uma mensagem tocante em homenagem ao ex-One Direction. Em um longo texto, acompanhado de uma série de fotos, Ruth lamentou que o irmão não tenha sido mais reconhecido em vida.

“Não consigo acreditar que isso esteja acontecendo”, publicou neste sábado, 19. Ruth afirma que o irmão era o seu melhor amigo, compartilhou algumas memórias do início da carreira do astro, que saiu de casa aos 17 anos em busca da fama, e exaltou seu talento para a música.

Liam Payne, que morreu aos 31 anos, ao lado da irmã Ruth Gibbins, de 33, a quem chamava pelo apelido 'Ru'. Foto: @roo0990 via Instagram

PUBLICIDADE Ruth escreveu uma espécie de carta para o irmão. “Liam, meu cérebro está lutando para entender o que está acontecendo e eu não entendo para onde você foi”, diz o texto. “Não sinto que este mundo foi bom ou gentil o suficiente com você e, com frequência, nos últimos anos, você precisou se esforçar muito para superar tudo o que estava sendo direcionado a você. Você só queria ser amado e fazer as pessoas felizes com sua música”, acrescentou ela. “Você nunca acreditou ser bom o suficiente, espero que consiga ver agora o tanto de amor que está recebendo, que nunca recebeu em vida”, escreveu

Ruth finalizou a homenagem pedindo desculpas por não ter conseguido salvar o irmão. “Uma última vez, preciso que você saiba que estou aqui se precisar de alguma coisa. Eu dirigiria até o fim do universo para te trazer de volta”, concluiu. Veja o post na íntegra:

Liam Payne morreu na quarta-feira, 16, aos 31 anos, após cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. Familiares, amigos e fãs estão prestando homenagens ao cantor nos últimos dias. Ele fez parte de uma das maiores boybands de sua geração.

Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson, ex-companheiros de banda, também lamentaram a perda, na conta oficial da 1D e nos respectivos perfis pessoais nas redes.

A autópsia do corpo apontou que Payne morreu em decorrência dos ferimentos múltiplos sofridos na queda do terceiro andar. De acordo com o relatório oficial, os traumas na cabeça já foram o suficiente para levar o cantor à morte.

As autoridades locais continuam investigando a morte para reconstituir as últimas horas de Payne. Outros hóspedes ouvidos pela imprensa britânica e pela polícia argentina relataram a presença de um “homem agressivo que pode estar sob efeito de drogas e álcool” no hotel.