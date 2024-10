Liam Payne cantou em festa de 15 anos em Goiânia e cancelou show no The Town; lembre

O cantor Liam Payne, que morreu nesta quarta-feira, 16, aos 31 anos, após uma queda em um hotel argentino, esteve no Brasil em 2021 quando se apresentou em um aniversário de 15 anos, em Goiânia. O ex-integrante do grupo britânico One Direction surpreendeu os fãs brasileiros ao se apresentar na festa.

O cantor Liam Payne esteve no Brasil em 2021 e cantou em um aniversário de 15 anos. Foto: Rich Fury/AP - 09/07/2015

PUBLICIDADE O aniversário era da jovem Amanda Callegari, filha dos empresários Marcelo Rocha da Silva e Giselle Callegari, e contou também com shows de Felipe Araújo e Zeeba. O vídeo das performances viralizou nas redes sociais. Durante sua passagem por Goiânia, Liam cantou hits dos seus tempos de One Direction, como Steal My Girl, History e You & I.

Outra passagem do cantor estava programada para acontecer no ano passado, na primeira edição do The Town, que foi cancelada após uma infecção no rim. À epoca, Payne também tinha shows marcados no Peru, na Colômbia, no Chile e na Argentina.

Em um vídeo divulgado par falar sobre o adiamento da turnê, o cantor apareceu abalado e explicou o motivo. “Essa é a última notícia que gostaria de estar contando para vocês. Basicamente, tenho estado mal ultimamente e acabei no hospital com uma infecção no rim”.

“É algo que não desejaria a ninguém, e as ordens dos médicos são de que agora preciso descansar e me recuperar. Estava mais do que animado para tocar para vocês. A todos os que compraram ingressos: peço imensas desculpas”, disse.