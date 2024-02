Ludmilla leva o trap, piseiro e pop para novo disco e diz que ‘Numanice′ revolucionou o pagode

Ludmilla retorna ao seu projeto dois anos depois do lançamento do seu último disco de pagode, que lhe rendeu um Grammy Latino em 2022 e um milhão de streams em menos de 24 horas de lançamento. O álbum ganhou ainda um show histórico no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, em 2023, com mais de 60 mil pessoas.

A mobilização do projeto dentro e fora do streaming criou altas expectativas em torno do novo álbum. Com 18 novas faixas, Ludmilla mantém a estratégia de trazer canções conhecidas sob uma nova roupagem, mas inova em parceria com nomes iniciantes no mainstream. Tudo isso sob uma única prerrogativa: “Existe o pagode antes e depois do Numanice”, afirma a cantora em entrevista ao Estadão.