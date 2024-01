Luiz Caldas comemora 61 anos ao lado de Baby do Brasil e Carlinhos Brown

O cantor, músico e compositor Luiz Caldas, um dos mais importantes nomes do carnaval da Bahia, comemorou 61 anos de idade nesta sexta-feira, 19. Para marcar a data, ele fez uma apresentação na Concha Acústica de Salvador, com ingressos esgotados.

Luiz Caldas no meio de amigos como Baby do Brasil e Carlinhos Brown Foto: Reprodução/ Instagram @carlinhosbrown

Conhecido por hits como Haja Amor e Tieta, Caldas convidou alguns artistas para dividir o palco com ele. A cantora Baby do Brasil foi uma das convidadas. Ela cantou músicas como Sem Pecado, Sem Juízo, Menino do Rio e Telúrica.

Carlinhos Brown também esteve na festa musical. Com Caldas ele cantou as canções Muito Obrigado, Axé e Ashansu, além de tocar timbau.

A cantora Marcia Freire e o cantor Jau também se apresentaram.

Depois do show, o aniversariante foi recebido com bolo e docinhos nos bastidores.