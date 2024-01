Madonna é processada após atraso em show por fãs que ‘tinham que acordar cedo’ no dia seguinte

Segundo informações do jornal The Guardian, o processo foi aberto na última quarta-feira, 17, no Tribunal Federal do Brooklyn. Os fãs Michael Fellows e Jonathan Hadden dizem terem comprado ingressos para um show da Celebration Tour em 13 de dezembro na arena Barclays Center.

A apresentação deveria começar às 20h30, no horário local, mas a cantora só subiu ao palco cerca de 22h30, conforme informa o processo. Os dois teriam deixado o local já de madrugada, depois de 1h.