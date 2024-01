Gilberto Gil mostra música nova aos seus seguidores: ‘Um samba de roda’; ouça

O cantor e compositor Gilberto Gil deu um presente para seus fãs na manhã desta segunda-feira, 15. Em um vídeo postado em suas redes sociais, Gil aparece com seu violão tocando uma composição inédita.

O cantor e compositor Gilberto Gil Foto: Felipe Iruata/Estadão

A mulher do compositor, a empresária Flora Gil, é quem avisa que se trata de uma música nova.

“De 2023, né?’, questiona ela. Em um primeiro momento, Gil nega que seja daquele ano. Diz que é anterior. Porém, depois, afirma que a música, ainda sem nome ou letra, foi composta em 2023 mesmo.

Em determinado momento do vídeo, Gil afirma que se trata de um samba de roda, gênero nascido no Recôncavo Baiano.

Flora, então, afirma, ao ver a facilidade com que Gil toca o tema: “Para quem toca é fácil”. Gil rebate: “Não, não é fácil não”.

Gil não lança um disco de canções inéditas desde 2018, quando apresentou o álbum Ok, Ok, Ok, que tem músicas como Na Real e Uma Coisa Bonitinha. Depois disso, lançou discos e turnês com repertório retrospectivo, como São João em Araras e Em Casa com Os Gil.