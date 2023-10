Mingau segue internado, mas sem o uso de sedativos

O músico Rinaldo Amaral, conhecido como Mingau, segue internado na UTI do Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or. Ele não está mais sedado, conforme informou o boletim médico divulgado pelo hospital nesta segunda, 2. Baixista da banda Ultraje a Rigor, Mingau foi baleado na cabeça na manhã do dia 3 de setembro, em Paraty, no Rio. Ele levou um tiro quando estava dentro do próprio carro, na véspera de completar 56 anos

O músico Mingau, em 2006 Foto: NIELS ANDREAS/AE

O boletim diz ainda que “para auxílio na ventilação respiratória, foi iniciado revezamento de uso de cateter de alto fluxo acoplado a traqueostomia e bipap (compressor que funciona “imitando” a respiração padrão do paciente). O paciente vem recebendo suporte fisioterapêutico e o quadro clínico é considerado estável.”

Mingau está no Ultraje a Rigor desde 1999. Ele foi levado ao Hospital Municipal Hugo Miranda, mas, poucas horas depois, acabou transferido de helicóptero para São Paulo, onde passou por uma traqueostomia. Seu quadro, desde então, vem progredindo: no dia 9, a equipe médica começou a reduzir a sedação e, quase um mês após o tiro, abriu os olhos.