MITA Festival: Saiba horários dos shows e como assistir de casa

O primeiro final de semana do MITA Festival ocorre neste sábado, 27, e domingo, 28, no Jockey Club do Rio de Janeiro. Entre os dias 3 e 4 de junho, o evento será realizada em São Paulo, no Vale do Anhangabaú.

O festival terá shows de grandes nomes nacionais e internacionais, como Lana Del Rey, Florence + The Machine, Sabrina Carpenter, Planet Hemp, Haim, Jorge Ben Jor, Natiruts e NX Zero.

Para aqueles que não comparecerão ao evento, ele terá transmissão ao vivo no canal Multishow e no Globoplay com cobertura de Dedé Teicher, Gui Guedes, Laura Vicente e Xan Ravelli.

Neste sábado, a exibição começa às 17h40 e vai mostrar o show do DJ australiano Flume, a apresentação Planet Hemp (com Tropkillaz como convidado) e a performance de Lana Del Rey.

Já no domingo, a transmissão inicia mais cedo, a partir das 14h, e vai exibir os shows de Sabrina Carpenter, Scracho (com participação de Baia), NX Zero, HAIM, The Mars Volta e Florence and The Machine.





Horários do MITA Festival no Rio

Para quem vai marcar presença no festival ou acompanhar pelas redes sociais, os horários dos shows já foram divulgados. Confira:

27 de maio (sábado)

Palco Corcovado

13h40 - Jehnny Beth

15h30 - BadBadNotGood convida Arthur Verocai

17h40 - Flume

20h20 - Lana Del Rey

Palco Deezer

11h55 - Melly

12h50 - Larinhx convida MC Carol, Slipmami e Ebony

14h35 - Gilsons

16h35 - Jorge Ben Jor

19h05 - Planet Hemp convida Tropkillaz

28 de maio (domingo)

Palco Corcovado

13h - Carol Biazin

15h10 - Scracho convida Baia

17h30 - HAIM

20h20 - Florence + The Machine Palco Deezer

Palco Deezer

12h - Jean Tassy & Yago Oproprio

14h - Sabrina Carpenter

16h20 - NX Zero

18h50 - The Mars Volta





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais