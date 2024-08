Morre Caçulinha, músico e maestro do programa do Faustão, aos 86 anos

O maestro Caçulinha morreu na madrugada desta segunda-feira, 5, aos 86 anos. Rubens Antonio da Silva, seu nome de batismo, estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, havia cerca de dez dias, onde se recuperava de um infarto. O artista ganhou projeção na TV, participando de programas da Record e, mais tarde, do Domingão do Faustão.

“Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte”, diz nota publicada no Instagram.

Caçulinha ganhou projeção na TV, participando de programas da Record e, mais tarde, do 'Domingão do Faustão', na Globo. Foto: TiagoQueiroz/Estadão

Conforme os familiares, o velório será realizado na Capela do Cemitério São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 1250, em Pinheiros, zona oeste, a partir das 11h. O sepultamento está previsto para as 16h no mesmo local.

Por que o apelido Caçulinha?

PUBLICIDADE O pai de Caçulinha era Mariano, da dupla Caçula e Mariano. Os irmãos tocavam modas de viola pelo interior de São Paulo. A dupla foi descoberta pelo empresário Cornélio Pires, que já vislumbrava um investimento fonográfico na música caipira. Eles foram os responsáveis por gravar a primeira música sertaneja registrada em disco, Jorginho do Sertão, em 1927 - exatos 10 anos depois do primeiro samba ter sido gravado em disco, Pelo Telefone, de Donga.

Com a morte de Caçula, o filho de Mariano, Rubens, assumiu o lugar do tio na dupla.

Pela veia artística da família, desde muito cedo Caçulinha demonstrava aptidão com os instrumentos. Aprendeu a tocar viola e sanfona ainda criança.

O músico começou com o sertanejo, mas a versatilidade o levou para o forró e a bossa nova. Trabalhou com Luiz Gonzaga, João Gilberto, Caetano Veloso e Elis Regina.

Foram 31 discos gravados ao longo da carreira, entre eles Bossa e Saudade (1966) e Clássicos do Sertão (1981). Um de seus últimos álbuns foi No Arraiá, de 2009.

Caçulinha começou na TV em 1965, na antiga TV Record, no célebre Fino Trato - programa apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues. Nos anos 1980, foi para a Bandeirantes, onde conhece Faustão, e trabalham juntos no Perdidos Na Noite. Quando o apresentador migrou para a Globo, Caçulinha também foi, em 1989.

Caçulinha também teve participações marcantes em outros programas da casa, como o Sai de Baixo, quando ele fazia as trilhas incidentais do humorístico.