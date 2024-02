Morre Maria Lata D’Água, ex-passista que inspirou antigo samba de carnaval; conheça a história

Nascida em Diamantina, em Minas Gerais, Maria desde pequena ajudava a mãe a pegar água em uma bica próxima de sua casa. Aos 11 anos, se mudou para o Rio de Janeiro com a mãe. Aos 13 anos, fugiu de casa e passou a viver nas ruas, onde se prostituiu.

Levada a um circo, passou a se apresentar sambando com uma lata de água de 20 litros na cabeça. Apresentou-se no programa do Chacrinha e ganhou em primeiro lugar no quadro ‘Quem vai para o trono?’. Com a fama, trabalhou com o ator Grande Otelo e fez uma excursão para o Uruguai. Foi viver na Europa onde trabalhou em boates.