Morte de fã em show de Taylor Swift: veja repercussão internacional

A morte de uma fã no show de Taylor Swift no Rio de Janeiro nessa sexta-feira, 17, se tornou o tema da editoria “Entretenimento” com maior tendência de pesquisa no Google em tempo real, nos Estados Unidos, na manhã deste sábado, 18. Ana Clara Benevides, de 23 anos, não resistiu após passar mal na apresentação da cantora americana no Brasil. Veículos de imprensa internacionais, como a BBC, The Guardian, The Independent, Hollywood Reporter, Vulture, reportaram o caso.

O britânico The Guardian destacou “condições insalubres” por causa das altas temperaturas e relatos de falta de água no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, no Rio. A sensação térmica na cidade na sexta bateu recorde e chegou a quase 60ºC, segundo a prefeitura. A temperatura foi de 41,4ºC na sexta-feira, 17.

Os veículos estrangeiros também mencionam as pausas que Taylor Swift fez na apresentação para pedir água para os fãs - ela foi filmada jogando garrafas para o público. No USA Today, a matéria sobre o pedido de Taylor Swift para a produção entregar água aos fãs se tornou uma das mais relevantes do site.

Morte de fã em show de Taylor Swift no Brasil ganha repercussão internacional

A morte de Ana Clara Benevides ganhou a manchete no site da revista Hollywood Reporter. “Taylor Swift diz estar ‘devastada’ com a morte de uma fã antes do show no Brasil”, destaca o título. No texto, a matéria também comenta os relato sdos fãs nas redes sociais sobre falta de água e altas temperaturas.

Morte de fã em show de Taylor Swift no Brasil ganhou a manchete no site da revista norte-americana Hollywood Reporter

A BBC destacou a carta aberta que Taylor Swift fez nas redes sociais após descobrir a notícia da morte da fã e disse ter pouca informação sobre a causa do óbito. No entanto, mencionou, assim como outros veículos, o vídeo da cantora jogando uma garrafa de água para o público. Veja abaixo.

Entenda o caso

Com um público de cerca de 60 mil pessoas, o primeiro show da turnê The Eras Tour da cantora Taylor Swift no Brasil ficou marcado por uma tragédia na noite dessa sexta-feira, 17. Ana Clara Benevides, de 23 anos, era fã da artista e morreu após passar mal no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informou que ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, às 20h50, em parada cardiorrespiratória.

“Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração em pedaços que eu digo que perdemos uma fã mais cedo antes do meu show”, escreveu Taylor ao saber da notícia após o show. A cantora disse estar devastada e não ter muitas informações sobre o caso. Destacou também que a garota “incrivelmente linda e muito jovem”.

A Tickets for Fun, responsável pela organização do show no Brasil, lamentou a morte e disse ter dado suporte à jovem. Segundo a nota da empresa, ela foi “prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos, sendo encaminhada ao posto médico” do estádio e, em seguida, ao hospital.

A empresa foi alvo de críticas por problemas de organização e pela proibição de que os fãs levassem sua própria água ao estádio, mas ainda não se manifestou sobre essas queixas.

Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após ser socorrida na grade de frente ao palco antes do show de Taylor Swift no Engenhão começar na noite desta sexta-feira, 17.

Segundo Estela Benevides, prima de Ana Clara, a jovem era natural de Sonora, em Mato Grosso do Sul, e saiu “para realizar um sonho da vida” no Rio. Estava muito “animada e feliz”. Era a primeira vez da estudante de Psicologia andando de avião.

Ana foi socorrida antes do início do show ao desmaiar na grade em frente ao palco, dentro do Engenhão. Chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu. “Não sabemos ainda a exata causa da morte. Só que estava muito calor e ela estava há horas na fila”, disse a prima.

De acordo com Estela, os pais da jovem saíram de Pedro Gomes (MS) com destino ao Rio na madrugada deste sábado, 18, para levá-la de volta à cidade. “Não da forma como queríamos”, disse ao Estadão. “Nossa família está em choque. É inacreditável. (...) Ela deixou uma grande marca na vida das pessoas”.

Amigos de Ana, como o enfermeiro Thiago Fernandes, de 22 anos, deixaram sua despedida nas redes sociais. “É Ana, você foi notada pela sua ídola, infelizmente de uma forma triste. Mas você vai ser lembrada PRA SEMPRE”.

A Associação Acadêmica de Psicologia Atlética Valhalla da Universidade Federal de Rondonópolis, da qual Ana Clara fazia parte como diretora, também manifestou pesar pela morte da colega. “Partiu deixando um enorme vazio em nossos corações”, escreveu.

Atlética universitária da Universidade Federal de Rondonópolis, da qual Ana Clara fazia parte, também publicou uma nota de pesar pela morte da jovem após da Taylor Swift na noite desta sexta-feira, 17.

Taylor Swift afirmou em sua nota não estar apta a falar no momento porque se sente mal. “Eu quero dizer agora que eu sinto fundo essa perda em meu coração pela família e amigos dela”, disse e continuou: “Essa é a última coisa que eu desejava que acontecesse quando decidimos trazer essa turnê ao Brasil”.

Fã morre após desmaiar na grade antes do primeiro show da 'The Eras Tour' da Taylor Swift começar no Rio.

O show da sexta-feira foi o primeiro de três shows da artista no Engenhão. O próximo será neste sábado, 18. Segundo a empresa Climatempo, a temperatura ainda vai aumentar. A máxima prevista para este sábado no Rio é de 42ºC.

Em São Paulo, os shows estão agendados para os dias 24, 25 e 26 de novembro.

A T4F, organizadora do evento, publicou comunicado informando que promoverá “fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior”. Na nota, eles disseram que as pessoas poderiam entrar com copos de água lacrados.

Com a publicação da Portaria pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública permitindo a entrada com garrafas de água nos shows, a T4F emitiu uma atualização dizendo que o público pode levar garrafas de plástico flexíveis.

“Garrafas plásticas flexíveis também serão autorizadas no acesso. É vedado qualquer outro material como metal, alumínio e garrafas térmicas”, afirmou o representante da empresa ao Estadão.

