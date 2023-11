Taylor Swift fala de homenagem no Cristo em 1º show no Rio: ‘Achei que era Photoshop’; veja como foi

Taylor Swift realizou, na noite desta sexta-feira, 17, o primeiro de três shows que fará no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, em uma apresentação marcada pelo calor intenso. A cantora se surpreendeu com a energia dos fãs e agradeceu à homenagem que recebeu no Cristo Redentor na noite de quinta, 16. Veja abaixo vídeos e os melhores momentos.

Ela traz ao Brasil a disputada turnê The Eras, que gerou forte comoção dos fãs desde o anúncio e até protestos contra cambistas. A artista ainda se apresenta na capital fluminense no sábado, 18, e no domingo, 19. Depois, sobe no palco do Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 (sexta, sábado e domingo). Todos os ingressos estão esgotados.

Taylor Swift agradeceu homenagem no Cristo Redentor em 1º show no Rio de Janeiro. Na foto da esquerda, ela se apresentava em Buenos Aires, na Argentina. Foto: Natacha Pisarenko/ AP e Florian Plaucher / AFP

A americana de 33 anos começou a apresentação pontualmente às 19h30, como prometido pela organização. Antes dela, a cantora Sabrina Carpenter fez o show de abertura, com direito a plateia cheia, menção a caipirinhas e ao calor intenso que faz no País.

Logo após cantar a primeira música do show, Miss Americana & The Heartbreak Prince, Taylor já se arriscou no português e disse “Olá” para o público. Algumas canções depois, lembrou que veio ao Brasil em 2012 e comemorou o fato de estar trazendo uma turnê ao País pela primeira vez. “Bem-vindos à The Eras Tour”, disse, em português.

O show teve as quase três horas e meia de duração já tradicionais ao longo da turnê. A apresentação é dividida em blocos de cada um dos discos da artista, mas eles não são apresentados de maneira cronológica. Veja o setlist abaixo.

O ponto alto do primeiro bloco, o do álbum Lover, foi a música Cruel Summer, que o público cantou tão alto que mal dava para ouvir a voz da cantora. Ela chegou a dizer que aquela era a plateia dos seus “sonhos de infância”.

Em seguida, Taylor passou pelos blocos de Fearless e Evermore. Neste, um momento especial: antes de Champagne Problems, a cantora agradeceu a homenagem que recebeu no Cristo Redentor após esforço dos fãs em chamar a atenção do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e do Padre Omar, que coordena as homenagens no monumento. “Quando vi, achei que fosse Photoshop”, revelou ela.

“É meio que a coisa mais legal que alguém já fez por mim”, completou Taylor. Ela destacou o fato de que, para a projeção acontecer, os fãs tiveram que doar e arrecadar mais de 20 mil unidades de panetone e água mineral para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social.

Em meio à euforia do momento e gritos de “Taylor, eu te amo”, ela precisou parar o show para pedir mais água para os fãs na plateia. A cantora parecia surpresa com o público e chegou a tirar o ponto eletrônico do ouvido para ouvir melhor.

O próximo bloco foi o do disco Reputation, marcado por batidas fortes, coreografias e show de luzes. Em seguida, duas músicas de Speak Now: Enchanted, faixa de 2010 que virou hit no TikTok, e Long Live, que tem uma versão com a participação de Paula Fernandes.

Para a tristeza de muitos, a brasileira não apareceu no palco para apresentar o dueto (o nome dela ficou em primeiro lugar nos tópicos mais falados do X (antigo Twitter)). Mas Taylor agradeceu pelo amor dos brasileiros com a canção. “Eu sinto que o Brasil foi o primeiro lugar a realmente apreciar essa música. Essa é para vocês”, disse.

O bloco de Red teve Taylor entregando o seu chapéu para um fã mirim - algo que ela faz em todos os shows e deve se repetir aqui no Brasil - e um dos dançarinos gritando “Nem f*dendo”, em português, na música We Are Never Getting Back Together. Em All Too Well, a artista, enquanto cantava, entregou garrafas de água para fãs na plateia.

Em seguida, ela apresentou os blocos de Folklore e 1989, ambos vencedores do Grammy de “Melhor Álbum do Ano” (em 2020 e 2015, respectivamente), e o público cantou hits como Cardigan, Blank Space e Shake It Off.

Chegou então a hora das aguardadas músicas surpresa. Este é o momento no qual Taylor canta duas canções que não foram incluídas no setlist e, teoricamente, que não foram apresentadas em nenhum show anterior.

Para a primeira noite da The Eras Tour no Rio, a cantora escolheu Stay Beautiful, do seu autointitulado primeiro álbum - “para honrar o fato de que muitos fãs estão comigo praticamente desde o primeiro dia”, ela disse - e Suburban Legends, música lançada recentemente na versão regravada de 1989.

Taylor encerrou o show com o bloco de Midnights, seu disco mais recente. A conhecida Anti-Hero foi o ponto alto, com os fãs cantando mais alto. A coreografia de Vigilante Shit fez sucesso entre os fãs e a animada Karma foi escolhida para concluir a noite, com direito a confetes e fogos de artifício. “Nós amamos vocês, Rio. Estaremos aqui o final de semana todo”, disse a cantora antes de sair do palco.

Setlist do 1º show de Taylor Swift no Brasil:

Miss Americana & The Heartbreak Prince Cruel Summer The Man You Need To Calm Down Lover The Archer Fearless You Belong With Me Love Story Tis The Damn Season Willow Marjorie Champagne Problems Tolerate It …Ready For It? Delicate Don’t Blame Me Look What You Made Me Do Enchanted Long Live 22 We Are Never Ever Getting Back Together I Knew You Were Trouble All Too Well (10 Minute Version) The 1 Betty The Last Great American Dynasty August Illicit Affairs My Tears Ricochet Cardigan Style Blank Space Shake It Off Wildest Dreams Bad Blood Stay Beautiful Suburban Legends Lavender Haze Anti-Hero Midnight Rain Vigilante Shit Bejeweled Mastermind Karma

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais