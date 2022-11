Música imagética do Clube da Esquina é analisada no Festival Musimagem

Publicidade

A música feita pelo Clube da Esquina é poderosa para além da poesia. E talvez seja com ela que nasça, em território nacional, a libertação da canção. Pela primeira vez, ouvia-se algo cantado em português que não se prendia à poética. Era possível ouvir o que Milton e Lô diziam em Tudo Que Você Podia Ser, Cais, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, San Vicente, Paisagem da Janela e Nada Será Como Antes, mas suas “construções lisérgicas”, distantes dos caminhos didáticos da canção brasileira, fizeram dessas obras portais que levavam a mente para o infinito.

Capa do álbum Cube da Esquina Foto: REPRODUCAO

“É uma música muito imagética”, diz o pianista e produtor de trilhas, Marcos Souza, presidente do Festival Musimagem, o único das Américas realizado apenas por compositores. Às 17h do dia 11, na Faculdade Santa Marcelina, o debate As Trilhas Sonoras do Clube da Esquina vai contar com dois especialistas na linguagem do Clube e das trilhas (apesar de não estarem no álbum), o saxofonista Nivaldo Ornelas e o pianista Túlio Mourão. O evento, que está em sua 8ª edição, será realizado até 13 de novembro, das 10h às 22h. A Santa Marcelina fica na Rua Dr. Emílio Ribas, 89, em Perdizes (festival.musimagembrasil.com).

Além de seus trabalhos de compositores e instrumentistas, Nivaldo Ornelas e Túlio Mourão atuaram na criação de várias trilhas. Dentre os filmes de Túlio estão Jorge, um Brasileiro, O Vestido, Vagas Para Moça de Fino Trato e O Viajante. Nivaldo assina os sons de A Dança dos Bonecos, Em nome da razão e Tampinha. Eles vão abordar assuntos como a relação do cinema com o processo criativo do Clube da Esquina, e como os dois passaram a compor trilhas para o audiovisual.





Veja a programação do Festival Musimagem:





Dia 10/11 - Online

10h - Debate online: Trilhas Sonoras e Direitos Autorais

Como funciona a arrecadação e a distribuição dos direitos autorais no streaming? Os direitos autorais estão atualmente no centro dos debates sobre os contratos com as plataformas de streaming, com a ocorrência cada vez mais frequente de buyouts. Advogados e criadores lado a lado discutem estas questões no Festival Musimagem.

Dra. Vanisa Santiago (RJ), Dr. Frederico Lemos (RJ), Tim Rescala (RJ)

Apresentação Felipe Radicetti (PR)

15h - Palestra online: O órgão no Cinema mudo

Felipe Radicetti, organista, apresenta uma breve história ilustrada com excertos de filmes e imagens de época do uso de órgãos de tubos nas grandes salas de cinema dos Estados Unidos e Inglaterra, nos anos que antecederam o cinema sonoro. Os modos de uso do instrumento para o acompanhamento de filmes foram determinantes para o desenvolvimento da idiomática do órgão na música popular.

Apresentação: Felipe Radicetti (PR)

Dia 11/11 – Híbrido direto da faculdade Santa Marcelina-SP

10h - Curso híbrido: Publicidade e trilhas sonoras

Composição musical nas pequenas formas publicitárias: a trilha e o jingle. Sincronismo com a imagem; mickeymousing na publicidade. O processo criativo: o briefing dado como problema e a composição como solução. Trabalhos de composição em diferentes gêneros musicais aplicados: trilha musical, jingle, trilha de spot (rádio). Análise de exemplos consagrados.

Zeh Netto (RJ) – ao vivo de SP

15h - Palestra online: Rachel Portman (Inglaterra)

A compositora inglesa, autora de mais de uma centena de trilhas como “Emma” (pela qual ganhou o Oscar), “Chocolate”, “Não me abandone jamais”, “Bessie” (vencedora do Emmy) e “A Duquesa”. Rachel irá falar de sua carreira e obra, seus principais projetos e obras ao longo da vida.

Mediadores; Robert Townson & Marcos Souza

17h – Debate online: As trilhas sonoras do Clube da Esquina

A música de uma geração além das telas. Como era a relação do cinema com o processo criativo do Clube? Como eles passaram a compor trilhas para o audiovisual? Um panorama da música dos compositores do Clube da Esquina nas telas, pela voz de dois de seus membros: Tulio Mourão (”Jorge, um Brasileiro, “O vestido”, “Vagas para moça de fino trato”, “O viajante”), e Nivaldo Ornelas (“A dança dos bonecos”, “Em nome da razão”, “Tampinha”).

Nivaldo Ornelas (RJ), Tulio Mourão (BH)

Mediação João Batista Melo(BH) e Felipe Radicetti (PR)

20h - Palestra online: David Mansfield (EUA)

O compositor norte-americano, autor de dezenas de trilhas como “O ano do dragão” (indicada ao Globo de Ouro), “O siciliano”, “O portal do paraíso”, “O diabo entre as pernas” e “Rastro Perdido” (indicada ao Emmy) falará sobre a sua música e os filmes para os quais trabalhou.

Mediação João Batista Melo (BH) e Alex Pfeiffer (RJ)

Dia 12/11 - Híbrido direto da faculdade Santa Marcelina-SP

10h - Palestra online: John Lunn (Inglaterra)

O compositor da trilha de todas as temporadas e dos longas metragens de uma das séries de mais sucesso, “Downton Abbey” (música premiada com o Emmy em duas temporadas) além de várias outras séries e filmes como “The White Queen” (também ganhadora de um Emmy), “O último Reino” e “Belgravia”. John irá falar de sua carreira e sua música.

Mediação João Batista Melo (BH) e Alex Pfeiffer (RJ)

15h - Debate híbrido: Trilhas sonoras e o cinema infantil

Como a música cria a narrativa de filmes infantis? A música também ajuda contar a história? Leva emoções e sensações além de sonoridades que envolvem a criança? Os bastidores, a criação e produção das trilhas infantis serão debatidas neste painel.

João Batista Melo (BH) e Beth Carmona (SP)

Tim Rescala (RJ) – Ao vivo de SP

17h - Concerto híbrido: Musimágicos em SP

Tim Rescala

Rafael Luperi

Marcos Souza

Alexey Kurkdjian

Natalia Machiaveli

Zeh Netto

Alexandre Guerra

Ao vivo direto do Teatro Santa Marcelina

20h - Concerto híbrido: Sinfonietta Paulista interpreta os convidados nacionais e internacionais

Regência e arranjos – Rafael Vicole

Ao vivo direto do Teatro Santa Marcelina

Dia 13/11 - Online

10h - Palestra online: Os desafios dos Festivais de Trilhas Sonoras

Gorka Oteiza – SoundTrackFest (Bilbao, Espanha)

14h30 – Online

Bate papo com o ganhador do prêmio Remo Usai, Eduardo Souto Neto (RJ)

Mediação: Alberto Rosenblit (RJ)

15h - Debate online: Trilhas sonoras e a Bossa Nova

A Bossa nova rompeu fronteiras internacionais e chegou em telas de cinemas e séries no Brasil e no Mundo. O que representa a Bossa nova como trilha sonora? Uma época? Um jeito de se vestir, de se amar? Uma música romântica que mexe com imaginário do telespectador? Especialista na área o compositor Alberto Rosenblit e o sócio benemérito da Musimagem Roberto Menescal discutem este tema.

Roberto Menescal (RJ)

Mediação: Alberto Rosenblit (RJ)

17h - Debate online: A música de Villa Lobos para o cinema

As composições do brasileiro Villa-Lobos no cinema nacional e internacional. Músicas que criou para trilhas e romperiam fronteiras para as salas de concertos.

Turibio Santos (RJ)

Manoel Corrêa do Lago (RJ)

Sheila Schvarzman (SP)

Alexandre Guerra (SP)

20h - Palestra online: Christoper Gordon (EUA)

Christopher Gordon

Conversa com o compositor australiano, autor das trilhas de “Mestre dos Mares”, “A última dança de Mao”, “Amor sem pecado” e “A mansão Marsten” (indicada ao Emmy).

Mediador: Zeh Netto

* As 4 mesas INTERNACIONAIS terão tradução simultânea para o português.

Cursos aberto para profissionais, estudantes e entusiastas

Dia 8/11 - Online

10h às 12h - Curso: Games e trilhas sonoras

Composição de trilhas sonoras para jogos eletrônicos. Introdução a efeitos sonoros e ao áudio interativo. Evolução do hardware dos jogos eletrônicos e seu impacto na capacidade de produção de som. Estilos históricos de trilha sonora. Introdução à música interativa e ao desenho de som para efeitos sonoros.

Antonio Teoli (EUA)

Dia 9/11 - Online

10h às 12h - Curso: Compondo com softwares gratuitos

É possível compor uma trilha utilizando softwares gratuitos? Acompanhe como planejar, organizar os arquivos e utilizar softwares gratuitos para compor uma trilha sonora.

Rafael Vicole (SP)

15h - Curso: Trilhas sonoras e novelas

A representação do som na Televisão/Novelas. A sincronização som/imagem. Elementos da trilha sonora: voz, ruídos, música. A audição do espectador. Aspectos técnicos da captação e reprodução dos sons. Dominação dos conceitos básicos do som, suas propriedades físicas, bem como as especificidades dos modelos analógico e digital. Compreensão dos procedimentos básicos de captação e edição de som de modo a construir um discurso sonoro coerente e criativo dentro da narrativa televisiva. Também deverá se familiarizar com as principais correntes de pensamento a respeito do som e seus diferentes usos na televisão.

Ricardo Leão (RJ)

Dia 11/11 - Híbrido direto da faculdade Santa Marcelina-SP

10h - Curso: Publicidade e trilhas sonoras

Composição musical nas pequenas formas publicitárias: a trilha e o jingle. Sincronismo com a imagem; mickeymousing na publicidade. O processo criativo: o briefing dado como problema e a composição como solução. Trabalhos de composição em diferentes gêneros musicais aplicados: trilha musical, jingle, trilha de spot (rádio). Análise de exemplos consagrados.

Zeh Netto (RJ) – Ao vivo de SP

Serviço

Online: Auditório do site - https://festival.musimagembrasil.com ou Youtube da Musimagem https://www.youtube.com/c/MusimagemBrasil

Faculdade Santa Marcelina – R. Dr. Emílio Ribas, 89 - Perdizes, SP (apenas nos dias 11 e 12)