‘Nômade Festival’: João Gomes une piseiro e MPB em show com Chico César e Geraldo Azevedo

O Nômade Festival deste domingo, 21, foi marcado pela diversidade musical de Liniker, Seu Jorge

e João Gomes, destaque do evento, trazendo o piseiro a diversos gêneros musicais.

A tarde começou com a apresentação da dupla Tasha e Tracie que, posteriormente, cederam espaço para Chico César e Geraldo Azevedo. Os dois cantaram sucessos como Palavra Mágica e Deus Me Proteja.

Show do cantor João Gomes no Nômade Festival 2023 Foto: Rafael Strabelli

O forró teve protagonismo entre o público paulistano quando os veteranos chamaram João Gomes para cantar Dona da Minha Cabeça com eles. Em seguida, o artista com duas décadas de vida comandou a energia do festival.

“Se tem alguém aqui com 20 anos e dúvidas sobre a vida, eu digo que temos que confiar em Deus que seremos abençoados, como fui ao dividir palco com Geraldo e Chico”, celebrou o artista.

Além dos sucessos do Tiktok como Dengo e Tô Querendo Te Beijar de Novo, João trouxe grandes clássicos da MPB para o piseiro, agitando toda multidão. Entre outras conversas, ele cantou Sozinho, de Peninha (mas conhecida pelas versões de Caetano Veloso ou Sandra de Sá) e Me Acha Fod* de Pitty.

Depois disso, foi a vez de Liniker retomar o álbum Índigo Borboleta Anil. Em seguida, Criolo trouxe o rap para o festival com músicas de seu último disco Sobre Viver. O último dia do festival foi concluído com o show intimista de Seu Jorge. O artista fechou a noite com sucessos como Quem Não Quer Sou Eu, Felicidade e Zé do Caroço.

É possível assistir à íntegra dos shows no canal de YouTube do Nômade Festival.