O melhor da temporada de música clássica e ópera de 2025 em São Paulo; veja destaques da programação

Uma das maiores orquestras do mundo, destacados solistas de diversos instrumentos, vozes aplaudidas nos principais palcos do planeta: a temporada paulistana de música clássica promete excelência e variedade em 2025.

Não parece exagero dizer que seu centro de atenções corre o sério risco de se deslocar para as imediações da Praça Roosevelt. Reinaugurado no último agosto após 16 anos, o novo Teatro Cultura Artística sedia em 2025 apresentações de algumas das mais aclamadas estrelas internacionais que visitam a cidade. Se a música popular está em polvorosa devido à série de assinaturas que trará Patti Smith ao teatro em janeiro, as atrações na música de concerto não são menos impactantes.

A Orquestra de Filadélfia será uma das principais atrações do circuito de música clássica no Brasil em 2025 Foto: Todd Rosenberg/Divulgação

Fãs do piano, por exemplo, poderão finalmente reverenciar ao vivo em julho o talento do russo Grigory Sokolov, além de matar as saudades de dois artistas de alta intensidade que encantaram várias vezes nossas plateias: o norueguês Leif Ove Andsnes (setembro) e a chinesa Yuja Wang – que, com a Mahler Chamber Orchestra, traz em junho dois monumentos do repertório, o segundo concerto de Chopin e o primeiro de Tchaikóvski. Vale destacar também a russa Polina Osetinskaya, que em maio acompanha o regresso ao Brasil de um nome consagrado do violino internacional: Maxim Vengerov.

Quem também estará de volta é o grupo barroco francês Les Arts Florissants, de William Christie, com um espetáculo para lá de atraente, em setembro: The Fairy Queen, semi-ópera do britânico Henry Purcell (1659-1695) inspirada em Sonhos de uma noite de verão, de Shakespeare. A premiada encenação tem coreografia de Mourad Merzouki, destacado por sua atuação no hip-hop. A música vocal destaca ainda a primeira vinda ao Brasil, em abril, do tenor espanhol Ramón Villazón (em duo com o harpista Xavier de Maistre) e da soprano norte-americana Nadine Sierra (novembro), presença constante no Metropolitan de Nova York, assim como o regresso da carismática mezzo letã Elina Garanca (outubro). Na música de câmara, talvez o maior destaque seja o tributo a Dmítri Chostakóvitch (1906-1975) nos 50 anos de seu falecimento, com a execução, em cinco apresentações, na última semana de junho, da integral de seus quartetos de cordas pelo Quarteto Jerusalém. O violão perdeu a série exclusiva, mas o prêmio de consolação não é pequeno: um recital do superlativo Duo Assad (junho).

Continua ainda a série dominical de Concertos Matinais a preços mais acessíveis, trazendo nomes emergentes na cena internacional e artistas brasileiros de alto nível, como o duo da soprano Marília Vargas e do pianista André Mehmari (março) e o grupo Os Músicos de Capella, liderado pelo violinista barroco e regente Luís Otávio Santos (setembro).

O Teatro Cultura Artística está localizado na região da Consolação, em São Paulo Foto: Nelson Kon/Divulgação

O Cultura Artística ainda abriga várias apresentações da série Música pela Cura, da TUCCA – Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer. Os destaques são o Quarteto Kronos (julho), a primeira vinda ao país do barítono norte-americano Thomas Hampson (com o Balé de Câmara de Hamburgo, em agosto) e, na música popular, o guitarrista norte-americano Pat Metheny (setembro).

Sala São Paulo terá sinfônica de peso

Se quando o teatro da rua Nestor Pestana foi inaugurado, em 1950, ainda não havia a Sala São Paulo, a nova casa já foi pensada levando em conta a existência, a pouco mais de dois quilômetros daí, na Praça Mauá, deste palco destinado à realização de grandes concertos sinfônicos.

Celebrando seus 25 anos, a série da TUCCA traz à Sala São Paulo, em novembro, aquela que sem exagero pode ser considerada uma das melhores sinfônicas do planeta (e a primeira deste nível a vir a nosso País depois do fim da pandemia) – a Orquestra de Filadélfia, que, sob regência de seu titular, o flamejante canadense Yannick Nézet-Séguin, apresenta um programa extremamente atraente: as quatro sinfonias de Brahms, em duas apresentações. Na mesma temporada, toca ainda em agosto o trio do violoncelista Mischa Maisky.

A Sala São Paulo abriga ainda a tradicional temporada do Mozarteum Brasileiro, que neste ano aposta essencialmente no reencontro com o público de nomes que já se apresentaram por aqui com bastante êxito: destaque para o violinista Gidon Kremer, sempre criativo nas escolhas de repertório, com sua Kremerata Baltica (abril), o pianista austríaco Rudolf Buchbinder, que há décadas visita o país tocando obras austro-germânicas (junho) e o baixo-barítono galês Bryn Terfel (novembro), que arrebatou corações na temporada de 2023.

O baixo-barítono galês Bryn Terfel na Sala São Paulo em 2023 Foto: Caue Diniz/Divulgação

Osesp aposta em Tchaikóvski E a dona da casa? Além de continuar a gravação da integral das sinfonias de Mahler, a Osesp aposta em um compositor muito querido do grande público: o russo Piotr Ilitch Tchaikóvski (1840-1893), apresentando todas suas sinfonias ao longo da temporada. O grupo começa ainda o registro dos cinco concertos de Villa-Lobos para piano e orquestra, com uma solista do quilate de Sonia Rubinsky e, mantendo uma característica implantada na gestão de seu diretor musical, o suíço Thierry Fischer, permanece atento à presença feminina, seja entre compositoras (de Louise Farrenc e Clara Schumann a Unsuk Chin e Marisa Rezende, passando por Grazyna Bacewicz, Elodie Bouny e Dobrinka Tabakova, entre outras), seja entre regentes (destacando Alondra de la Parra, Delyana Lazarova e Ruth Reinhardt).

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo vai apostar em um compositor muito querido do grande público: o russo Piotr Ilitch Tchaikóvski Foto: Mario Daloia/Divulgação

Se o grupo de batutas convidadas destaca ainda Masaaki Suzuki e Vasily Petrenko (regendo, além de Shostakóvitch, a estreia mundial de Breathing Blocks, de Felipe Lara, em julho), o time de solistas é bastante expressivo, com os pianos de Cristian Budu (que assume cada vez mais seu protagonismo entre os pianistas brasileiros), Marc-André Hamelin, Simon Trpceski, Javier Perianes e Bertrand Chamayou, o clarinete exuberante de Martin Fröst e a excelência do violino de Augustin Hadelich.

A pré-temporada, em fevereiro, começa com Sagração, espetáculo de Deborah Colker; e, em dezembro, a orquestra toca, em concerto, uma das mais desafiadoras óperas de todo o repertório: Wozzeck, de Alban Berg.

Teatro Municipal volta ao repertório tradicional

Mas falar de ópera em São Paulo é falar da casa localizada a pouco mais de dois quilômetros da Sala São Paulo, na Praça Ramos de Azevedo. Se, em anos recentes, o Teatro Municipal vinha trazendo estreias e encomendas de óperas contemporâneas, 2025 marca o retorno ao repertório tradicional.

Teatro Municipal terá programação especial de óperas em 2025 Foto: Rafael Salvador/Divulgação