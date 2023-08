Organizador exige R$ 13 milhões do The 1975 por cancelamento de festival na Malásia; entenda

AP - Os organizadores de um festival de música na Malásia querem que a banda britânica The 1975 pague 2,7 milhões de dólares (R$ 13,2 milhões na cotação atual) em perdas depois que o vocalista do grupo protestou no palco contra as leis contra a homossexualidade no país, levando as autoridades locais a cancelarem o festival.

A Future Sound Asia (FSA) enviou uma carta à banda na segunda-feira, 7, exigindo compensação por quebra de contrato, disse o advogado da empresa, David Dinesh Mathew.

Durante um show em 21 de julho, Matty Healy fez um discurso criticando a postura do governo da Malásia contra a homossexualidade, antes de beijar o baixista Ross MacDonald durante a apresentação de abertura do Good Vibes Festival, em Kuala Lumpur.

Imagens da performance foram postadas nas redes sociais e provocaram uma reação negativa no país predominantemente muçulmano.

Na Malásia, a homossexualidade é um crime punível com até 20 anos de prisão e espancamento.

O governo criticou a conduta de Healy, colocou a banda na lista negra do país e cancelou o festival de três dias. Alguns membros da comunidade LGBT+ foram às redes sociais para criticar a banda, dizendo que Healy afetou o trabalho de ativistas que pressionam por mudanças e também colocou a comunidade em perigo.

Na carta, Mathew disse que a banda se comprometeu por escrito antes do show a cumprir todas as diretrizes e regulamentos locais. Em vez disso, o “uso de linguagem ofensiva, danos ao equipamento e comportamento indecente no palco” de Healy causaram perdas financeiras à FSA.

“Infelizmente, a cláusula foi ignorada”, afirmou o advogado nesta sexta-feira, 11, em um comunicado por escrito à Associated Press. “Suas ações tiveram repercussão para artistas locais e pequenos negócios, que dependiam do festival para oportunidades criativas e de vida.”

O cantor Matty Healy, vocalista da banda The 1975, durante apresentação do grupo. Foto: Rob Grabowski/Invision/AP

Como tal, ele disse que a FSA está exigindo que o The 1975 reconheça sua responsabilidade e pague R$ 13,2 milhões em compensação pelos danos sofridos. Em seu site, a FSA disse que está processando todos os pedidos de reembolso.

O advogado da FSA entrará com uma ação legal nos tribunais do Reino Unido se a banda não responder até segunda-feira, 14, uma semana após o envio da carta de reclamação legal.

A banda cancelou apresentações em Taiwan e Jacarta, na Indonésia, após o escândalo na capital da Malásia. Não é a primeira exibição provocativa de Healy no palco em nome dos direitos LGBT+: em 2019, ele beijou um fã durante um show nos Emirados Árabes Unidos, onde a homossexualidade é proibida.