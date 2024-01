Paramore: banda cancela show e é substituída no Lollapalooza

O Lollapalooza vai acontecer em março, mas já passa por uma forte baixa entre as atrações. O Paramore cancelou o show que faria no sábado, dia 23. A banda, liderada por Hayley Williams, foi substituída pelo Kings of Leon. Segundo o comunicado divulgado pelo festival nesta quinta, 18, o cancelamento se deu por “motivos pessoais”.

PUBLICIDADE “É com prazer que anunciamos a banda Kings of Leon como headliner do Lollapalooza Brasil 2024″, lê-se na postagem oficial. O festival oferece a possibilidade de reembolso para quem comprou o ingresso para o sábado - o Lollapalooza acontece nos dias 22, 23 e 24 de março - e a solicitação pode ser feita entre os dias 19 e 28 de janeiro. Mais detalhes sobre as condições de reembolso podem ser obtidas no site do evento.





A equipe do Paramore informou, também na tarde desta quinta, 18, que outras apresentações na América Latina foram canceladas. “Devido a circunstâncias imprevistas, o Paramore não poderá comparecer no Vive Latino México, Festival Estéreo Picnic em Bogotá e Lollapalooza Brasil, em São Paulo”, diz o texto. “Eles verão vocês na próxima era”, conclui.





Paramore cancela shows em edições do Lollapalooza na América Latina Foto: Reprodução Instagram/@paramore

A banda esteve em turnê solo no Brasil em março de 2023, após um hiato de cinco anos. Já o Kings of Leon esteve cinco vezes no país: em 2005 (para Rio de Janeiro e São Paulo), 2010 (no festival SWU, em Itu), 2012 (São Paulo), 2014 (São Paulo e Rio de Janeiro) e 2019, também no Lollapalooza.

Além do Kings of Leon, o festival confirmou atrações como o Blink 182 - que já havia cancelado o show no mesmo festival no ano passado -, Offspring, Arcade Fire, Limp Bizkit, Titãs e Sam Smith. Confira a lista completa.





Serviço

Datas: 22, 23 e 24 de março

Publicidade

Local: Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Preços: entre R$ 500 e R$ 5450

Onde comprar: Ticketmaster ou nas bilheterias do Tokio Marine Hall (R. Bragança Paulista, 1281 – Vila Cruzeiro, São Paulo – SP, 04727-002)

O Paramore lançou o álbum 'This Is Why' em 2023. Foto: Zachary Gray/Paramore