Lollapalooza Brasil 2024 divulga programação por dia; confira

O Lollapalooza Brasil 2024 divulgou, nesta terça-feira, 24, a programação por dia para o festival. Blink-182, Paramore, Limp Bizkit, Titãs, Sam Smith e a cantora SZA são as atrações principais do festival, que ocorre entre os dias 22 e 24 de março.

Lollapalooza Brasil 2024 anuncia datas das atrações por dia Foto: Divulgação/Lollapalooza 2024

Blink-182 e Arcade Fire tocam no dia 22; Paramore, Limp Bizkit e Titãs, no dia 23; SZA e Sam Smith, no dia 24. O evento ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os valores do primeiro lote para um dia variam entre R$ 500 e R$ 2250. Já para ter acesso aos três dias do festival, os preços vão de R$ 1300 a R$ 5450.

Os ingressos podem ser comprados pela plataforma da Ticketmaster ou presencialmente nas bilheterias do Tokio Marine Hall.

Confira a programação completa:

Serviço

Datas: 22, 23 e 24 de novembro

Local: Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Preços: entre R$ 500 e R$ 5450

Onde comprar: Ticketmaster ou nas bilheterias do Tokio Marine Hall (R. Bragança Paulista, 1281 – Vila Cruzeiro, São Paulo – SP, 04727-002)