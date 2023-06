Quem é Sabrina Carpenter, escolhida por Taylor Swift para abrir os shows da The Eras Tour no Brasil?

A notícia de que Taylor Swift vem ao Brasil em novembro com a The Eras Tour, turnê que tem lotado estádios nos Estados Unidos, foi motivo de euforia e emoção entre os fãs.

Quem teve a sorte de conseguir um dos ingressos vai poder assistir não só à voz de Anti-Hero, mas também conferir uma apresentação da cantora Sabrina Carpenter, escolhida por Taylor para realizar o ato de abertura de todos os shows da turnê na América Latina.

A cantora se apresentará no País em cinco datas: 18 e 19 de novembro no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, e nos dias 24, 25 e 26 no Allianz Parque, em São Paulo.

As vendas online mobilizaram mais de 1,6 milhões de dispositivos na disputa pelos ingressos. Na bilheteria presencial, fãs enfrentam cambistas e relataram até ameaças de morte para comprar entradas na capital paulista.

Sabrina esteve no Brasil recentemente como atração no MITA Festival, que ocorreu em São Paulo e no Rio entre o final de maio e começo de junho.

Em 2019, ela veio ao País para um pocket show de divulgação do disco Singular Act I. Antes disso, abriu os shows de Ariana Grande em 2017, também no Rio e na capital paulista.

Dona de faixas como Nonsense, hit do TikTok, a artista é ex-estrela da Disney, tem filme de sucesso na Netflix e foi envolvida em boatos de rixa com Olivia Rodrigo. Saiba mais sobre Sabrina Carpenter:

Você vai ver neste texto:

Quem é Sabrina Carpenter e como sua carreira começou

Os papéis da cantora como atriz

A polêmica entre Sabrina e a cantora Olivia Rodrigo

10 músicas para conhecer Sabrina Carpenter

Quem é Sabrina Carpenter?

Sabrina Annlynn Carpenter tem 24 anos e nasceu no dia 11 de maio de 1999 no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Cantora e atriz, ela costumava publicar covers em seu canal no Youtube quando era criança. Um de seus primeiros vídeos, inclusive, foi cantando Picture To Burn, de Taylor Swift.

Ela fez sua estreia na televisão com uma aparição no programa policial Law & Order: Special Victims Unit. Dois anos depois, conquistou o papel de Maya Hart na série Garota Conhece o Mundo, do Disney Channel.

O papel foi o que a alavancou como atriz e deu também o pontapé para sua carreira musical, já que assinou contrato com a gravadora Hollywood Records, geralmente associada com estrelas da Disney.

Em 2014, Sabrina lançou a faixa Can’t Blame a Girl for Trying, que foi seguida por seu EP de estreia de mesmo nome. Em 2015, ela lançou seu primeiro álbum de estúdio completo, Eyes Wide Open, que apresentava a canção We’ll Be the Stars.

Entre 2017 e 2019, a cantora lançou mais três álbuns: Evolution, Sigular Act I e Singular Act II, todos ainda pela Hollywood Records e, consequentemente, sob o guarda-chuva da Disney.

Sabrina Carpenter durante apresentação em Nova York, nos Estados Unidos, em 2018. Foto: Eduardo Munoz / REUTERS

Foi no início de 2021 que Sabrina deixou a gravadora pela Island Records e assumiu um espaço mais maduro em sua carreira musical. Em 2022, ela lançou o seu quinto álbum, Emails i can’t send, que entrou nas listas de “Melhores de 2022″ de revistas como Rolling Stone e Billboard.

O disco conta com faixas como Because I Liked a Boy, que supostamente fala sobre o triângulo amoroso que esteve envolvida com Olivia Rodrigo e Joshua Bassett - falaremos sobre isso em breve -, e a divertida Nonsense, que atualmente é a música mais escutada da cantora após vir hit no TikTok.

A setlist de Sabrina na The Eras Tour deve ser guiada, principalmente, por músicas do seu último álbum. Contudo, em suas últimas apresentações, ela também incluiu as faixas mais famosas de seus trabalhos antigos.





Carreia de atriz pós Disney

Com o encerramento de Garota Conhece o Mundo em 2017, Sabrina deu início à sua carreira como atriz fora da Disney. Em 2018, teve um papel coadjuvante no filme O Ódio que Você Semeia, adaptação do livro de mesmo nome.

Nos anos seguintes, participou dos longas A Breve História da Longa Estrada, Clouds e Crush nas Alturas. O maior sucesso, no entanto, foi a comédia romântica Dançarina Imperfeita, da Netflix, lançada em 2020, estrelado por ela e Jordan Fisher.

Em março de 2020, Sabrina estreou na Broadway com a peça Mean Girls (Meninas Malvadas), inspirada no filme clássico dos anos 2000. Ela foi escalada para viver Cady, mas sua participação durou apenas alguns dias já que espetáculo foi suspenso devido à pandemia de covid-19 e não foi retomado.

Polêmica com Olivia Rodrigo

Em 2021, quando a cantora Olivia Rodrigo alcançou o topo das paradas com a música Drivers License, Sabrina Carpenter acabou sendo envolvida em uma polêmica entre as duas cantoras e o também ator e cantor Joshua Bassett.

Tudo começou quando fãs especularam que a canção, que falava sobre o fim de uma relação e sobre ter sido trocada por uma garota loira e mais velha, seria sobre o relacionamento entre Olivia e Joshua.

Os dois estrelavam a série High School Musical: A Série: O Musical, do Disney+, e supostamente viveram um romance nos bastidores da produção - a informação nunca foi confirmada por eles.

Meses depois, Joshua “apareceu” namorando Sabrina Carpenter. Os dois foram vistos em encontros e publicaram vídeos no TikTok durante o Halloween de 2020. Com isso, quando Drivers License foi lançada, fãs assumiram que a garota pela qual Olivia teria sido trocado é Sabrina.

A especulação fez com que Sabrina acabasse recebendo diversos comentários maldosos nas redes sociais. A resposta da cantora veio no ano seguinte, com o lançamento da música Because I Liked A Boy.

“Agora eu sou uma amante, sou uma p***. Recebi ameaças de morte suficientes para encher um caminhão. Me diga quem eu sou, já que não tenho escolha. Tudo porque eu gostei de um garoto”, diz ela na canção.





10 músicas para conhecer Sabrina Carpenter

Can’t Blame a Girl for Trying (2014)

Eyes Wide Open (2015)

Honeymoon Fades (2020)

Skin (2021)

Skinny Dipping (2021)

Fast Times (2022)

Decode (2022)

Because I Liked A Boy (2022)

Nonsense (2022)