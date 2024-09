O clima longe das batidas da primeira parte ‘dance’, seguiu com a balada The One That Got Way, do segundo álbum da cantora, de 2010.

Entre erros e acertos e buscando novo caminho artístico em um mercado musical que anseia por novidades a todo momento, Katy é absolvida quando canta, por exemplo, Hot N Cold, I Kissed a Girl e Roar, seus grandes êxitos da carreira, alocados já no final da apresentação. No bis, Daisies, Lifetimes e Firework - e muitos fogos de artifício.

Moldada pelo pop midiático anos 2000, Katy terá que fazer muito mais do que um disco ruim ou um punhado de composições desinteressantes para perder o trono de rainha do pop que conquistou de lá para cá. Quem sabe, lá na frente, uma cantora do momento a chame no palco, em algum festival pelo mundo, e diga, olhando em seus olhos, “Você tem uma carreira tão longa, linda e sucedida”.