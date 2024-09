O que esperar do setlist de Katy Perry no Rock in Rio

Katy Perry irá se apresentar no palco mundo nesta sexta-feira, 20 Foto: Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP

Katy Perry se apresenta pela terceira vez no Rock in Rio nesta sexta-feira, 20. Ela encerra a noite do festival no Palco Mundo e promete muitas surpresas, já que esse será o primeiro show da cantora depois do lançamento do seu novo álbum 143.

PUBLICIDADE Vídeo: Katy Perry pede 14 coxinhas no ‘Mais Você’ e diz que nunca vai repetir o show do Rock in Rio A performance foi criada exclusivamente para o Rock in Rio.

Possível setlist

Katy Perry lançou seu novo álbum no mesmo dia da sua apresentação. Entretanto, a cantora divulgou alguns hits que estarão no projeto, como Woman’s World, Lifetimes e I’m His, He’s Mine.

Katy Perry lança nova música Foto: Reprodução/Instagram

Em live realizada em julho, Katy explicou que escolheu lançar o álbum no dia do Rock in Rio pois tem uma ligação muito forte com os fãs brasileiros. “Vai ser muito divertido. Vocês têm que ir, porque, vou contar algo para vocês, vai ser um dos momentos mais importantes do KP6 [seu novo álbum], dessa era. Será a festa para estar (...) Vai ser uma festa porque amamos os brasileiros. Eles estão presentes em toda minha carreira, e vamos dar esse momento a eles”, falou.

Mas, ao que tudo indica, a cantora não irá deixar seus maiores hits de fora, como I Kissed a Girl, California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T. e Dark Horse.

E tem uma canção em especial, que Katy canta somente em solo brasileiro, que é Thinking of You, de seu primeiro álbum One of The Boys.