Taylor Swift: venda de ingressos começa às 10h desta segunda; veja como comprar

A venda geral para os shows da The Eras Tour, da cantora Taylor Swift, começa nesta segunda-feira, 12, a partir das 10h. As entradas prometem ser disputadas. Apenas na segunda pré-venda, que ocorreu na última sexta, 9, para clientes que possuem o cartão C6 Bank Mastercard, o número de dispositivos conectados na fila online chegou a 1 milhão.

A cantora passará pelo Rio de Janeiro, no Estádio do Engenhão, no dia 18 de novembro, e por São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 25 e 26 de novembro. Os ingressos serão vendidos nesta segunda no site oficial da turnê The Eras ou nos pontos de venda físicos.

Vendas gerais para os shows de Taylor Swift no Brasil começam nesta segunda, 12. Foto: Sarah Yenesel/EFE/EPA

Na capital paulista, é possível comprar presencialmente na bilheteria do portão B no Allianz Parque. No Rio, as entradas serão vendidas na bilheteria Sul do Estádio do Engenhão. No site, fãs podem comprar apenas com cartão de crédito. Nas bilheterias oficiais, é possível comprar com cartão de crédito, débito e dinheiro.

Os preços no Rio vão de R$ 240 (meia-entrada, Cadeira Superior Oeste) a R$ 950 (inteira, Pista Premium). Em São Paulo, os valores variam de R$ 190 (meia-entrada, Cadeira Superior Norte B - Visão Parcial) a R$ 1.050 (inteira, Pista Premium).

Também é possível comprar ingressos VIP, que dão direito a benefícios como entrada prioritária e itens colecionáveis e comemorativos da turnê. Na capital paulista, a categoria vai de R$ 1.250 até R$ 2.250. Na carioca, de R$ 1.250 a R$ 1.500. Os preços variam conforme o setor em que o ingresso dará acesso.





Veja os valores para os shows da The Eras Tour no Brasil

São Paulo

Pista Premium: a partir de R$ 525

Cadeira Inferior: a partir de R$ 375

Cadeira Superior: a partir de R$ 250

Cadeira Inferior Norte A - Visão Parcial: a partir de R$ 240

Cadeira Inferior Norte B - Visão Parcial: a partir de R$ 240

Cadeira Superior Norte A - Visão Parcial: a partir de R$ 190

Cadeira Superior Norte B - Visão Parcial: a partir de R$ 190

Rio de Janeiro

Pista Premium: a partir de R$ 475

Pista: a partir de R$ 325

Cadeira Inferior Leste: a partir de R$ 375

Cadeira Inferior Oeste: a partir de R$ 375

Cadeira Superior Leste: a partir de R$ 240

Cadeira Superior Oeste: a partir de R$ 240





Serviço

The Eras Tour - Rio de Janeiro

Data: Sábado, 18 de novembro de 2023

‍Local: Estádio Nilton Santos - Engenhão – Rua José dos Reis, 425, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ

‍Horários: em breve.

‍Ingressos: A partir de R$ 240 (ver tabela completa)

‍Classificação etária: A partir dos 15 anos é permitida a entrada desacompanhado. Entre 10 e 14 anos, permitida entrada somente acompanhado do responsável legal. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos.





The Eras Tour - São Paulo

Data: Sábado e Domingo, 25 e 26 de novembro de 2023

‍Local: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo – SP

‍Horários: em breve.

‍Ingressos: A partir de R$ 190 (ver tabela completa)

‍Classificação etária: A partir dos 15 anos é permitida a entrada desacompanhado. Entre 10 e 14 anos, permitida entrada somente acompanhado do responsável legal. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais