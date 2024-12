TikTok: ‘Casca de Bala’ foi música mais popular no Brasil em 2024; veja ranking

Entre os artistas, o mais ouvido na rede social no País foi Luan Pereira. O jovem cantor, uma das vozes do sucesso Dentro da Hilux, ficou à frente de Ana Castela e Anitta, em uma lista que traz nomes relativamente novos, como os de Anderson Neiff e MC J Mito ao lado de outros mais conhecidos do grande público, como Luísa Sonza e Pabllo Vittar.

Carol Moreira, líder de relacionamento com artistas e labels do TikTok no Brasil, vê a rede como um ambiente propício para essa mistura de sons e artistas, que atribui a uma mescla entre os recursos próprios da plataforma e a comunidade ali formada.