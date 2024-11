U2 lança música inédita em edição especial de álbum renomado; ouça

O U2 lançou nesta sexta-feira, 22, uma edição especial do álbum How To Dismantle An Atomic Bomb, de 2004, que inclui a faixa inédita Luckiest Man in the World.

O disco, um dos trabalhos mais renomados da banda irlandesa, venceu oito prêmios Grammy - inclusive nas categorias de Melhor Álbum de Rock e Álbum do Ano. Nele estão alguns dos hits do grupo liderado por Bono Vox, como Vertigo, City Of Blinding Lights e Sometimes You Can’t Make It On Your Own.

Bono e The Edge em show do U2. Foto: @U2 via X

Exatamente duas décadas depois, o U2 relança a obra em edição batizada de Re-Assemble Edition. Trata-se de uma remasterização das canções adoradas pelos fãs, mais dez faixas bônus, entre gravações raras e músicas inéditas.

O álbum já está disponível nas plataformas de streaming de música.