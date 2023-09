Vai ao Coala Festival? Veja serviço completo e dicas para uma esticada pela Barra Funda

Uma semana depois do The Town, com cinco dias de shows no Autódromo de Interlagos, outro festival de dimensões bem menores, mas cheio de força em sua programação, chega ao Memorial da América Latina. O Coala Festival 2023 será realizado entre esta sexta, 15, e domingo, 17, com um line up de pressão.

Russo Passapusso: Baiana System encontra Olodum Foto: FABIO MOTTA/ESTADAO

A vizinhança da Barra Funda se prepara para ouvir sons que devem chegar longe, como os do encontro entre o Olodum e o Baiana System, dois ‘arrastões culturais’ surgidos nas ruas de Salvador, o de Fafá de Belém com Johnny Hooker, de Marina Lima com Fernanda Abreu e o grand finale, com Jorge Ben Jor, no domingo.

O Roteiro Estadão segue os passos do público que vai à Barra Funda e volta a explorar as possibilidades gastronômicas do bairro. Com a grande casa Espaço Unimed ao lado, o Memorial está no mesmo raio das opções dadas pelos roteiros sobre os shows de Gil e de Caetano. Elas se unem a outras e comprovam: a velha Barra está bombando.

Vai à Bienal das Artes: clique aqui para ver o Roteiro Estadão

Serviço:

Coala Festival 2023

Dias 15, 16 e 17 de setembro

Memorial da América Latina

Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda

Ingressos:

Passe Coalático (entrada para os três dias de festival) R$ 530

Mini Passe Coalático (entrada para dois dias combinados) R$ 360

Inteira (entrada para um dia) – Lote 4: R$ 360

Solidária (entrada para um dia) – Lote 4: R$ 275

Meia-entrada (entrada para um dia) – Lote 4: R$ 180

Como chegar:

Por estar em uma região em que concentra duas casas grande de show e uma mega estação de transporte urbano, o bom mesmo é ir de metrô ou de ônibus. Os carros podem ter uma dificuldade de achar vagas nas ruas (não é indicado apostar na sorte pela Barra Funda), mas, claro, há os estacionamentos.

O próprio Memorial tem poucas vagas internas. Então, o melhor é mesmo pagar os preços que vão de R$ 60 a R$ 100 em dias de show e deixar em um dos estacionamentos das redondezas:

Oasis Park Estacionamento

R. Tagipuru, 711 · (11) 94722-9411

Aberto 24 horas

Villa Park

R. Tagipuru, 927

Memorial Estacionamento

R. Tagipuru, 641 · (11) 94723-5842

Aberto 24 horas

Veja a programação do Coala Festival

Sexta-feira

Principal

20h30: OlodumBaiana

19h45: Ubunto

18h50: Fafá de Belém com participação de Johnny Hooker

18h15: Tahira

17h20: Péricles

16h45: Puterrier

16h: FBC

15h30: FEBRE90′S

14h45: Boogarins

14h10: DJ Nuts

13h25: Jadsa

12h30: Lys Ventura

Club Coala

Speedtest

Sábado

20h20: Novos Baianos 50 anos

19h45: Tata Ogan

18h50: Simone

18h15: DJ Paulão

17h20: Jards Macalé com participação de Ana Frango Elétrico

16h45: Gus Caram

16h: Don L e banda

15h30: Cinara

14h45: Suraras do Tapajós com part. Lucas Estrela

14h10: Luana Flores

13h25: Metá Metá com participação de Rodrigo Ogi

12h30: Lia Macedo

Club Coala

Selvagem

Domingo

20h20: Jorge Ben Jor

19h45: KL Jay

18h50: Marina Lima e Fernanda Abreu

18h15: Pista Quente

17h20: Angela Ro Ro e Letrux

16h45: Giu Nunez

15h50: Marcos Valle com participação de Joyce Moreno e Céu

15h20: Kabulom

14h35: Bruno Berle

14h: Odara Kadiegi

13h15: Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

12h30: Giu Viscardi

DoRo Gastronomia

Saindo rápido do show, dá tempo de pegar aberta essa casinha muito simpática que fica em Perdizes. Comandada pelo chefe Matheus Buosi, a cozinha tem inspiração italiana. Vale saber que existe uma aposta também no café da manhã, a partir das 8h. Opções de entradas no jantar são a burrata acompanhada de vinagrete de manga e pão italiano de fermentação natural

DoRo Restaurante Foto: DoRo Restaurante

Os pratos principais indicados são o tradicional polpetone de linguiça de porco, recheado com muçarela, servido com massa artesanal em molho de tomate italiano, e as sobremesas que surpreendem pela delicadeza, como a mousse de chocolate belga 54% com farofa de amêndoas e merengue suíço.

Serviço

Até 23h30, de segunda a quinta-feira

Tel: 3863-2029

WhatsApp 91654-4456

Localização:

Rua Turiassu, 483





Bacalhau, Vinho e Cia

Uma casa que se especializou em bacalhau á quase 50 anos, com 99% de seus pratos focados no peixe, merece respeito. São 16 receitas totalmente ao jeito português.

A matéria prima já é um diferencial: a espécie gadus morhua é pescado nas águas do Atlântico Norte e transformado em bacalhau na cidade do Porto, ao Norte de Portugal. Chega ao restaurante e, cortado em postas altas, passa por um processo de dessalga que leva 96 horas – importante que seja em água gelada para que a textura e o frescor do peixe recém pescado sejam recuperados.

Bacalhau, Vinho e Cia Foto: Bacalhau, Vinho e Cia

O cardápio do “famoso bacalhau da Barra Funda”, como é chamado o estabelecimento da família Pallas, tem como destaques pratos servidos em lascas (média de R$ 140 o prato individual) e em postas, como o grelhado à moda, ao forno ou ao Zé do Pipo (R$ 170).

Serviço:

Rua Barra Funda, 1067

Tels: 3666-0381 e 3826-7634

Segunda: 11h às 16h

Terça a sábado: 11h às 23h

Domingo: 11h às 17h

Cowboy’s Bar

Um bar que exalta a cultura western, country, cowboy... Há duas condições bem favoráveis: o lugar só fecha às 3h da manhã e ele fica ao lado do Espaço Unimed. Ou seja, dá tempo de comer tranquilamente depois do show.

Cowboy’s Bar Foto: Cowboy’s Bar

A casa, auto intitulada “o maior bar temático de rodeio do Brasil”, serve cervejas, petiscos e ainda garante música ao vivo. A decoração segue o estilo de seu vizinho Vila Country: visual rústico e descontraído, com temática de vaqueiros do Velho Oeste. Os pratos são relacionados à cozinha brasileira.

Serviço:

Até 3h da manhã

Avenida Francisco Matarazzo 811

Barra Funda, São Paulo

11 3675-5950

A Baianeira

Aos que quiserem inverter a ordem e almoçar antes do show, eis uma boa opção. O restaurante A Baianeira, bem pertinho do Espaço Unimed, é aconchegante, raras vezes está cheio e tem um cardápio de preços possíveis.

SAO PAULO CADERNO PALADAR 15-07-2021 NA QUARENTENA Restaurante A Baianeira menu sete anos da chef Manuelle Ferraz. FOTO Foto: Madelaine Seagram

Carnes em pratos especiais ou sanduíches sempre em porções generosas são uma marca do lugar. Vale muito conhecer, mas ele fecha à noite. Abre também para o café da manhã.

Serviço

Rua Dona Elisa 117

Tel: 2538-0844

A Dama e os Vagabundos Bar

Um nome curioso que torna a experiência ainda mais cool. O lugar é um boteco, mas um boteco chique que já ganhou prêmio. Aliás, eles mesmo avisam já no cardápio: “Somos um boteco, não um restaurante”. Ou seja, para fomes rápidas e bebidas demoradas.

A Dama e os Vagabundos Foto: A Dama e os Vagabundos

Cervejas (artesanais ou não) e drinques (muitos autorais) compõem boas pedidas com carnes e outros petiscos. O lanche de linguiça com chimichurri e cebolete já está consagrado entre os clientes. Uma boa bebida de teor alcoólico equilibrado é o boulevardier.

Serviço:

Rua Souza Lima, 43 – Barra Funda

Tel: 996744004