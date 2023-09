Coala Festival: Conheça as atrações gastronômicas programadas para este ano

Em 2023 o Coala Festival chega à sua 9ª edição, sendo realizado nos dias 15, 16 e 17 de setembro no Memorial da América Latina, localizado em São Paulo, próximo à estação de metrô Barra Funda.

O evento traz shows de grandes artistas brasileiros como Jorge Ben Jor, Puterrier, Novos Baianos, Baiana System, Péricles e muitos outros, e também conta com a parceria de 13 estabelecimentos oferecendo o melhor da gastronomia paulista.

A praça de alimentação composta pelos restaurantes Bullger, Orfeu, Hi Pokee, Fornô, Filó, Chimi, Fries on Fire, entre outros, oferece pizzas, coxinhas, choripanes, bowls orientais, tacos, nachos, batatas fritas e muitas outras opções nas versões tradicionais e veganas, além de dispor de um vasto cardápio de bebidas.

E se você não adquiriu seus ingressos, ainda dá tempo! As entradas para todos os dias do evento estão no quarto lote e podem ser conferidas no site oficial de vendas, disponível aqui.

Serviço

Data: 15, 16 e 17 de setembro

Local: Memorial da América Latina

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo

