Festival de gastronomia no Memorial da América Latina já começou e tem entrada gratuita!

Neste final de semana, nos dias 2 e 3 de setembro, o Memorial da América Latina recebe o Festival do Pastel, Coxinha e Cerveja Artesanal promovido pela Art Shine. O horário de evento será das 11h às 21h nos dois dias.

O festival é pet friendly, aberto para todas as faixas etárias e com entrada gratuita. A atração traz opções para todos os paladares nas mais de 60 barracas de expositores durante os dois dias.

Além das coxinhas e pastéis tradicionais, doces e salgadas, os visitantes poderão apreciar desde mini coxinhas, buquê delas, veganas e até premiadas - como no caso de uma delas, com queijo –, de Banoffee e da Barbie, entre outras.

Já os pasteis terão desde os tradicionais de 17cm até de meio metro, com os mais diversos recheios, desde os mais conhecidos com carne, queijo, pizza até de acarajé, de salmão, de massas saborizadas - alho, queijo, pimenta, ervas finas, do chef e chocolate, por exemplo.

Para acompanhar, o público poderá experimentar as cervejas artesanais Puro Malte, IPA (de goiaba, inclusive), Larger, RED, Double, de Trigo, Black, American, Especiais, Weiss, Stout, com copos e canecas de 300ml até 1 litro, dos mais diversos rótulos, propiciando novas experiências com a bebida mais antiga do mundo.

Além disso, o Festival ainda promoverá uma volta gastronômica ao mundo com expositores de sanduíches variados, pratos das culinárias baiana, mineira, mexicana, chilena e oriental, salgados em geral, massas, risotos, crepes, tapiocas, pizzas, sorvetes artesanais, picolés, paletas, milk shakes, donuts, pipoca, brigadeiros e outros docinhos, bolos, bombons, sucos, refrigerantes, água, chás, frapês e raspadinhas estão no cardápio, incluindo alternativas vegetarianas e veganas.

Serviço

Festival do Pastel, Coxinha e Cerveja Artesanal

Data: dias 2 e 3 de Setembro

Horário: das 11h às 21h

Local: Memorial da América Latina, nos portões 8, 9 e 12

Entrada gratuita, Pet Friendly e ao lado do metrô Barra Funda

Estacionamentos terceirizados e pagos ficam nos portões 8 e 15, e o bicicletário, no portão 9