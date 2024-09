Zaynara: Rock In Rio aposta no novo pop vindo do Pará; conheça

Zaynara e Pabllo Vittar Foto: Divulgação Zaynara / Jefferson Carvalho

Zaynara conversa com o Estadão direto do escritório que a agencia, em São Paulo. A menina que nasceu em Cametá, no interior do Pará, não esperava, aos 23 anos, viver na ponte aérea Belém-SP. E muito menos um convite para tocar no Rock In Rio, ou ver sua música, Quem Manda em Mim, em parceria com Pabllo Vittar, em destaque nas plataformas de streaming.

“Tudo isso está sendo muito especial para mim”, conta.

PUBLICIDADE A faixa faz parte do primeiro álbum da cantora, É Beat Melody, lançado em 2022. A versão com Pabllo, cantora que vem ganhando destaque na imprensa internacional com o hit Alibi, despontou o nome de Zaynara entre fãs de musica pop. “Ela é uma grande referência para mim”, conta Zaynara sobre Vittar. “O Batidão Tropical me inspirou muito”, diz, citando o projeto em que Pabllo Vittar regrava hits do brega paraense com uma nova roupagem.

Aos 23 anos, Zaynara é atração do 'Rock In Rio' Foto: Divulgação Zaynara / Guilherme Takshy

Som do Pará

Apesar do destaque recente, Zaynara começou a cantar ainda muito jovem. Ela veio de uma família de músicos, o que ajudou a incentivar o talento da menina. “Eu brincava de ficar cantando”, conta.

O pai é baterista da banda de baile Os Invisíveis e, aos 14 anos, Zaynara participou de um DVD do grupo. Subiu no palco e gostou. “Nunca fui tímida para cantar”, afirma.

Quando pequena, lembra de ter se encantado por um show de Joelma - hoje, sua madrinha musical, com quem já dividiu o palco. “Joelma é minha referência desde criança. Ficava vidrada nela, no jeito que ela dançava”, conta Zaynara, explicando que o estímulo musical Calypso, que teve destaque nacional com a banda de Joelma, é muito forte no Pará.

Quando cresceu, começou a gostar de música pop e incorporar as influências desses artistas em sua performance, de Beyoncé a Bruno Mars. A mistura dessas referências, para ela, resultam em uma nova sonoridade diretamente inspirada pela música paraense, que ela chama de “Beatmelody” - sobre o gênero, ela explica ser “uma releitura do brega paraense que virou Calypso e tecnobrega, com influências de pop e eletrônico”.

Desde quando comecei minha carreira, não tive dúvidas que queria fazer um som bem paraense. Sempre amei Calypso mas, para minha carreira, quis dar uma repaginada Zaynara

Para além da música, Zaynara tem um pé na moda - em abril, desfilou para o SPFW, para a marca do estilista conterrâneo Maurício Duarte. Hoje, conta com um stylist - mas nem sempre foi assim. “Quando eu era pequena, eu mesma fazia meu look para passear na feira: botava uma legging, bota... no calor do Pará, imagina?”, conta, rindo.

Aos poucos, Zaynara vem realizando sonhos. O desfile no São Paulo Fashion Week, seguido pelo convite para se apresentar no palco Supernova do Rock In Rio e a agenda de shows que começa a crescer, fazem com que ela pense na possibilidade de se mudar para São Paulo, abandonando de vez a ponte aérea. “Se acontecer, vou sem medo. Mas vou sentir muita falta do açaí [risos]”.

Zaynara se apresenta no Rock In Rio no dia 22 de setembro, no palco Supernova.