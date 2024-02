Fundador do Roxette ouve versões sertanejas e tecnobregas da banda; veja o que ele achou

O duo sueco formado por Per Gessle e Marie Fredriksson, que emplacou sucessos entre os anos 1980 e 1990 como It Must Have Been Love e Listen to Your Heart, inspira nossa música popular, em versões que vão do sertanejo radiofônico ao tecnobrega das aparelhagens.

Entre as diversas versões brasileiras encontradas no YouTube, o Estadão escolheu quatro para Per Gessle reagir: Desejo Imortal (versão de It Must Have Been Love), de Gusttavo Lima, seguida por Uma Vida a Mais, de Marilia Mendonça e Maiara & Maraisa (de Listen to Your Heart), Não Vou Te Deixar, de Gaby Amarantos (de I Don’t Want to Get Hurt) e, por fim, Pede Pra Eu ficar (também de Listen to Your Heart), de Pabllo Vittar.

O resultado é uma honraria para os fãs do Brasil - e mais ainda para aqueles que cantam hits do Roxette temperados com nosso romantismo musical.