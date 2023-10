Casa da Mônica sai dos quadrinhos para a realidade e abre para reservas em SP; veja fotos e vídeos

Há 60 anos, Mônica, personagem clássica dos quadrinhos, entra na casa dos brasileiros. Então, nada mais justo que a “dentuça, baixinha, gordinha” abra as portas de sua casa para uma breve visita. Em parceria com a Mauricio de Sousa Produções, o Airbnb transformou um cantinho em São Pedro (cidade que fica a pouco mais de 190 quilômetros de São Paulo) na casa da Mônica.

Jardim da Casa da Mônica, que está disponível no Airbnb para aluguel durante duas noites; espaço fica em São Pedro, a cerca de 190 quilômetros de São Paulo. Foto: Maira Acayaba/Divulgação

“Trazer o universo da Mônica para o Airbnb é ver a história das nossas tão queridas tirinhas ganharem contornos de vida real”, diz Mônica Sousa, inspiração para a personagem e diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções. “Tudo é de propósito para estarmos numa história em quadrinhos aqui”, continua.

Esta é a primeira ação do tipo na América Latina. Nos Estados Unidos, a plataforma já disponibilizou a DreamHouse da Barbie, tanto em 2019 quanto este ano, quando do lançamento do filme. Além disso, a casa dos McCallister, que foi cenário para o primeiro filme da franquia Esqueceram de Mim, e a mansão da família Banks, da série Um Maluco no Pedaço, também já participaram de ações parecidas.

A da Mônica estará disponível no Airbnb para uma estadia única de duas noites, para até dois adultos e uma criança de até 12 anos, entre os dias 20 e 22 de outubro de 2023, por R$ 260 (diária). A disputa deve ser feroz, já que não se trata de uma promoção, e sim do funcionamento real do site - o primeiro a reservar, leva. Quem pretende uma vaga precisa, desde já, bolar seu plano infalível.

Continua após a publicidade

A casa em questão tem um quarto com cama de casal, mas um sofá que também pode virar uma cama, uma cozinha integrada, jardim e quintal amplos e abertos.

Mônica (a de carne e osso) conta que, ao conhecer a casa, foi tomada por emoções e lembranças da sua infância. “O filtro, a geladeira, que minha mãe tinha uma igualzinha, só que amarela (lá, é vermelha), o telefone (com fio, como os de antigamente)”, conta.

Também é possível encontrar o coelho azul da personagem em vários lugares da casa: no quarto, sobre a cama, na sala, em cima do sofá e... numa parede que perto da cozinha que está forrada de sansões. “Essa aqui que eu quero ter igual na minha casa”, conta Mônica sobre os coelhos de pelúcia.

O acesso ao mezanino foi bloqueado por uma parede de coelhinhos. Casa da Mônica, que está disponível no Airbnb para aluguel durante duas noites; espaço fica em São Pedro, a cerca de 190 quilômetros de São Paulo. Foto: Maira Acayaba/Divulgação

Direto dos quadrinhos

Mônica celebra que grande parte da inspiração veio diretamente das páginas dos quadrinhos, escritos e desenhados por seu pai. A paleta de cores usada na decoração é a mesma que o estúdio usa. Uma parede azul no jardim lembra um dos tons de céu, que aparecem comumente nos quadrinhos de Mauricio (os céus sempre mudam de cor nas HQs do estúdio).

“Cada detalhe aqui me lembra que eu estou entrando numa história em quadrinhos, parece que você vai fazer parte daquele ambiente, o quartinho da Mônica, a capinha (de chuva) dela, a foto da família na parede, o guarda-chuvinha dela...”, enumera, enquanto olha maravilhada para cada canto da casa, durante a sua primeira visita à casa, que rendeu esta entrevista ao Estadão.

Continua após a publicidade

Aos 63 anos, a filha de Mauricio diz que vários dos elementos também remetem às casas antigas no interior, onde ela morou durante alguns anos de sua vida. “Remete àquela sensação gostosa de aconchego que a gente tem da infância, de alguma maneira, seja através dos pais, avós, amigos, irmãos, etc, acho que é isso que reflete aqui”, explica.

Clubinho da Casa da Mônica, que está disponível no Airbnb para aluguel durante duas noites; espaço fica em São Pedro, a cerca de 190 quilômetros de São Paulo. Foto: Maira Acayaba/Divulgação

O que fazer na Casa de Mônica do Airbnb?

Além de dormir, claro, a casa foi pensada para fazer os fãs dos quadrinhos e da “dona da rua” se apaixonarem. Durante a estadia no mundo da Mônica no Airbnb, os hóspedes terão a oportunidade de aproveitar uma sessão de cinema particular no telão instalado no Clubinho da Mônica, que fica no quintal, onde também tem um balanço, uma amarelinha já desenhada no chão, um telescópio para ver as estrelas e um computador com um “ata” escrito na tela (para os fãs do meme fazerem sua fotinha).

Repórter do Estadão na casa da Mônica Foto: Arqui

Também no quintal, dá para fazer uma boa guerra de balões de água, aproveitando que o Cascão não vai estar por lá. Uma câmera instantânea também fio disponibilizada para que os visitantes possam fazer seu registro. E, no armário, que tal experimentar um dos vestidos vermelhos que a Mônica deixou guardado lá dentro?

Quarto da Casa da Mônica, que está disponível no Airbnb para aluguel durante duas noites; espaço fica em São Pedro, a cerca de 190 quilômetros de São Paulo. Foto: Maira Acayaba/Divulgação

Continua após a publicidade

Como reservar a Casa da Mônica no Airbnb?

Os hóspedes podem solicitar a reserva para a casa da Mônica no Airbnb a partir de 12 de outubro, às 14h, horário de Brasília, em airbnb.com/turmadamonica. Segundo a plataforma, quem fizer as reservas será responsável pelo transporte do trajeto de ida e volta para São Pedro, no estado de São Paulo. Para saber mais sobre como se tornar um anfitrião, assim como a Mônica, acesse: airbnb.com/host.