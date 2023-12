O maior evento de cultura pop e entretenimento do Brasil começa nesta quinta-feira, 30, em edição comemorativa de dez anos. Mas chegar a essa estreia exigiu enfrentar duas greves americanas dos principais insumos da CCXP: roteiristas e atores da indústria cultural. Disputada pelos estúdios por ser plataforma de anúncios, a convenção também gera oportunidades de milhões em negócios. A organização espera bater o recorde de público do evento, de 281 mil pessoas, alcançado em 2022.

Após a Spoiler Night nesta quarta-feira, 29 - quando convidados, influenciadores e público que adquiriu credenciais especiais puderam conhecer de antemão as instalações no São Paulo Expo e ter um gostinho de como serão os outros dias -, nesta quinta o evento começa ao meio-dia e vai até as 21h. A noite de teste ajudou a dar a dimensão do festival. Os enormes estandes das gigantes da indústria cinematográfica parecem ainda mais grandiosos do que os de 2022.

Quem gosta de observá-los por função do ofício é o designer de produtos Rafael Honorato, que esteve na Spoiler Night. “Eu gostei bastante por ver as instalações. Profissionalmente, tenho interesse em instalação de pavilhão”, afirmou. Mas reclamou da quantida de pessoas, o que só deve aumentar porque a Spoiler Night tem público bastante reduzido.

“Não é muito meu perfil um lugar tão cheio. Está muito bonito, muito legal, mas tem que ter vontade, viu! O perrengue não vai ser fácil nos próximos dias”, alerta Rafael.

Junto dele estava a gerente de projetos Natália Rodrigues, que também adorou tudo, exceto a multidão. “É muita ativação, muita brincadeira, muita fila, que eu sei que não é nem perto das filas dos dias é normais. Mas foi gostoso. A parte que a gente mais gostou foi a dos artistas mesmo, onde tem os livros [o Artists’ Valley]. A galera assinando [as publicações], e estava sem fila. Então a gente conseguiu aproveitar”, conta.

Xuxa é a homenageada da edição deste ano da CCXP Foto: Globo/Divulgação

Destaques do dia e desafios de produção

Continua após a publicidade

Os pontos altos do dia são a homenageada da edição, Xuxa Meneghel, como “imperatriz da cultura pop” e as presenças de Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha) e Chris Hemsworth (Thor), na divulgação do novo filme Furiosa, no Palco Thunder.

Trazer as estrelas para o Brasil foi o maior desafio da CCXP 23. O evento, que habitualmente começa a ser planejado logo que a edição anterior termina, sofreu um baque em julho, quando atores, produtores, diretores e roteiristas entraram em greve juntos nos Estados Unidos. Os roteiristas encerraram a paralisação antes, mas os atores só voltaram às atividades em 8 de novembro passado.

“Imagina, em vez de ter o ano inteiro para fazer isso, fazer tudo em 20 dias - que é o que a gente teve. Foi uma carga de pressão muito grande”, diz o vice-presidente de conteúdo da CCXP, Beto Fabri. Apesar disso, ele afirma que estavam preparados para o fim da greve e que ainda conseguiram trazer mais de 80 celebridades de Hollywood e cerca de 300 pessoas das equipes dos estúdios de Los Angeles.

Vista interna da CCXP22 Foto: CCXP/Divulgação

Hub econômico e publicitário

O evento também é núcleo de negócios por vários motivos. Para as produtoras de entretenimento, é espaço para lançamento de projetos, anúncios de títulos esperados pelos fãs e reforço de marca - com estandes interativos. Outras empresas, como plataformas de streaming, tecnologia, comércio e restaurantes também utilizam do mesmo expediente.

E há ainda a atração do público, que movimenta altas cifras durante os quatro dias de feira. De acordo com a organização, com valores computados pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET) em pesquisa do Observatório de Turismo e Eventos (OTE), estima-se que ano passado o festival tenha gerado circulação financeira local de R$ 516 milhões, sendo R$ 369,5 milhões diretamente.

Continua após a publicidade

Por falar em público, ainda há ingressos disponíveis. Segundo a CCXP, ainda é possível comprar entradas para quinta, sexta e domingo. O sábado está esgotado.

Quando ver os grandes nomes?

Zack Snyder dirige Jason Momoa em set de 'Liga da Justiça' Foto: Warner Bros

Dia 1º, sexta-feira

Os principais destaques gringos do dia 1º, sexta-feira, são Zack Snyder e Lana Parrilla. Ele, o cineasta responsável por superproduções de heróis da DC, como O Homem de Aço, Batman vs Superman: A Origem da Justiça e o polêmico Liga da Justiça de 2017, que rendeu uma nova - e imensa - versão do diretor em 2021.

Zack vem promover a nova franquia de ficção científica que produz na Netflix, Rebel Moon. Já Lana (Once Upon a Time) é personalidade querida da CCXP e divulgada pela organização como a rainha má recordista de fotos do evento. Ambos estarão no Palco Thunder, área nobre do festival.

Já Maurício de Sousa marca presença Palco Omelete, onde deve conceder entrevista.

Continua após a publicidade

Dia 2, sábado

Ainda com atrações não divulgadas, entre os nomes estrangeiros de destaque está Tyler Hoechlin, astro das séries Teen Wolf e do mais recente Superman & Lois. Já nas atrações brasileiras, Selton Mello, Matheus Nachtergaele e Taís Araújo levam O Auto da Compadecida 2 para a CCXP. Ambos no Palco Thunder.

Dia 3, domingo

Até agora, o domingo parece ser o dia mais quente da feira. O atual queridinho de Hollywood Timothée Chalamet vem ao Brasil junto de Zendaya, Austin Butler e Florence Pugh, além do diretor Denis Villeneuve, para falar do próximo capítulo de Duna. O filme estreia em 2024.

Outros nomes de peso são o veterano Kurt Russell, que promove a nova série do Apple TV+, Monarch: Legado de Monstros (já em exibição), e Jason Momoa, figurinha carimbada da CCXP, que divulga Aquaman 2: O Reino Perdido, da DC, nos cinemas em 20 de dezembro.

Continua após a publicidade

Veja aqui a programação completa.

Quais são as novidades deste ano

Como as principais novidades apontadas pela organização do festival, estão o Magic Market e a incorporação do maior campeonato de League of Legends à programação da CCXP. O Magic Market é um espaço onde pequenos e médios empreendedores podem vender produtos, e a área que ocupa agora é quatro vezes maior que em 2022, preenchendo totalmente o pavilhão 8 do São Paulo Expo.

Já o Cbolão, campeonato do jogo League of Legends, ocorre pela primeira vez na CCXP de sexta a domingo, sempre às 13h, na Game Arena. “A gente traz de volta o Board Games e o RPG para a CCXP. Quem é nerd raiz gosta e valoriza muito esse lado também. E temos todo um novo formato do Artists’ Valley”, completa Beto Fabri, vice-presidente de conteúdo do festival.

Como chegar, transporte público e estacionamento

A CCXP23 acontece no São Paulo Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, bairro Vila Água Funda, em São Paulo. Para quem chega de transporte público, a melhor opção é o metrô. A estação mais próxima é a Jabaquara, da Linha Azul. A produção do evento recomenda a linha 605A-10 Centro Paralímpico na Plataforma A do Terminal EMTU, para quem preferir ônibus.

Tem também um serviço gratuito de transfer, de ida e volta, da estação Santos-Imigrantes (Linha Verde) do metrô até o pavilhão da feira, todos os dias, das 8h às 23h.

Continua após a publicidade

A convenção também tem estacionamento pago para quem preferir ir de carro. Mas é importante apontar que na maior parte do tempo a chega e saída tem trânsito carregado no local.

Em 2022, CCXP teve público de 281 mil pessoas, recorde que a organização espera bater em 2023 Foto: diegopadilha/CCXP/Divulgação

Qual é a origem da CCXP

A CCXP nasceu inspirada na San Diego Comic-Con, e foi batizada inicialmente de Comic Con Experience, com uma primeira edição em 2014. A convenção agrega os principais segmentos da cultura pop, como filmes e séries, vídeogames e histórias em quadrinhos.

Ela hoje é considerada o maior festival nerd e geek brasileiro, tendo também já ultrapassado em tamanho de público o evento original de San Diego. Em 2022 segundo a organização, 281 mil pessoas visitaram a feira, frente ao recorde de 150 mil participantes do evento americano neste ano, de acordo com o site The Hollywood Reporter.

Serviço

CCXP23

Continua após a publicidade