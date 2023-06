John Romita Sr: Morre artista da Marvel que criou Mary Jane, de ‘Homem-Aranha’, e Wolverine

Morreu aos 93 anos o quadrinista John Romita Sr., da Marvel, um dos mais importantes para a história dos quadrinhos. A confirmação veio através de uma publicação do filho, o também quadrinista John Romita Jr., no Twitter nesta quarta-feira, 14. A causa da morte não foi divulgada.

“Digo com o coração pesado que meu pai faleceu enquanto dormia”, escreveu. “Ele é uma lenda no mundo da arte e seria uma honra seguir seus passos. [...] Ele foi o maior homem que já conheci”, completou.

Conforme informações do site oficial da Marvel, o trabalho de Romita no primeiro volume de Homem-Aranha contribuiu para que o quadrinho se tornasse um clássico. O artista ajudou na criação de Rinoceronte, um dos vilões de Homem-Aranha, e também de Mary Jane, o interesse romântico do herói.

John Romita Sr. ajudou a criar Mary Jane, interesse romântico de Homem-Aranha. Foto: Universo HQ/Divulgação

Segundo a BBC, Romita começou a ganhar reconhecimento enquanto trabalhava nas companhias Timely Comics e National Comics, que, mais tarde, se tornariam a Marvel e a DC. Ele se tornaria diretor de arte da Marvel nos anos 1970 e contribuiria para a criação também de Wolverine. O personagem apareceu, pela primeira vez, em um quadrinho de O Incrível Hulk.

O artista se aposentou em 1996, mas continuou contribuindo para trabalhos ligados ao Homem-Aranha e também foi responsável por uma capa do Super-Homem para a DC. Ele deixa a esposa, Virginia, e dois filhos, John Romita Jr. e Victor.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais