Nesse sentido, a eleição sinaliza um afastamento da polarização instalada entre uma esquerda santificada contra uma direita demonizada como o dragão da maldade. Os polos esquecem a sociedade...

Seria essa resultado “centrista” revelador do elo moral entre um Lula e um Bolsonaro? Penso que sim, pois não se pode imaginar a ascensão do caos bolsonarista sem os vergonhosos fatos da liquidada Lava Jato ao lado da normalização jurídica da corrupção. Foi a frustração com a politicagem ladravaz da esquerda que viabilizou uma direita caótica, negacionista, golpista e hoje tanto mais moderada quanto a esquerda, que começa a enxergar banqueiros e mercado como agentes legítimos num mundo globalizado.

Ou seja, há esperança de cura de nossa estadomania, estadolatria e estadopatia. Na crença de que seria exclusivamente pelo Estado que a sociedade, lida como doente, atrasada e torta pela sua mistura racial, seria consertada. Magicamente corrigida e, acima de tudo, curada e punida por leis e não pela percepção do peso dos costumes.