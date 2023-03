Susana Vieira comenta reprise das novelas 'A Sucessora' e 'Senhora do Destino', no Viva

A novela A Sucessora (1979), um dos grandes sucessos de Manoel Carlos, que chegou a bater 50 pontos de audiência, começa a ser reprisada no canal Viva, a partir desta segunda, 27. Exibição faz parte das comemorações dos 90 anos do dramaturgo.

Adaptação do romance de Carolina Nabuco, com direção de Herval Rossano, Gracindo Júnior e Sérgio Mattar, A Sucessora conta a história de Marina (Susana Vieira), uma jovem inocente que se casa com Roberto Steen (Rubens de Falco), um rico viúvo da zona sul do Rio de Janeiro. Cercada de luxos, Marina encontra dificuldades em se adaptar ao seu novo estilo de vida, e convive com a adoração do marido por Alice, sua falecida esposa.

Susana Vieira na novela A Sucessora/ Foto; Globo

A governanta, Juliana (Nathalia Timberg), é apaixonada pelo patrão, e decide tentar separar o casal, impedindo que a memória de Alice seja esquecida. Em meio a um clima de intrigas e mistérios na mansão, o casal precisa superar os inúmeros obstáculos criados para que a união não dê certo.

Protagonista do folhetim, Susana Vieira comenta sobre a reexibição de A Sucessora, assim como Senhora do Destino, de Aguinaldo Silva, já em reprise no Viva.

"Quando eu vejo que minhas novelas antigas estão reprisando, que foram um sucesso, feitas com todo o amor, carinho, imaginação dos autores, além de muita beleza nos cenários e nas interpretações, sinto que é uma missão cumprida. Minha carreira, que começou em 1970 na TV Globo, está toda exposta", diz a atriz.

"As mudanças de comportamento na sociedade, por exemplo, nós vemos nas novelas, além da linguagem"

"Sinto que me renovo em cada papel. A cada ano que uma novela ia ao ar, a história do Brasil era uma. As mudanças de comportamento na sociedade, por exemplo, nós vemos nas novelas, além da linguagem. Por isso, eu acho uma grande riqueza o que o canal Viva e a Globo têm em mãos, porque têm novelas em que o público brasileiro se vê nelas."

A Sucessora será exibida de segunda a sábado, a partir das 11h45, nova faixa horário em homenagem a Manoel Carlos.