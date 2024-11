A postagem não especificou qual o tipo de câncer, mas, em uma entrevista para a revista People, ele disse que tinha câncer colorretal, que se desenvolve no tecido do cólon ou do reto. Cerca de 1 em 23 homens são diagnosticados com câncer colorretal durante suas vidas, de acordo com a American Cancer Society. Mulheres possuem um risco similar.

Van Der Beek fez o papel de Dawson Leery, o protagonista de Dawson’s Creek, série de drama que foi ao ar de 1998 a 2003 pela Warner Bros. Ainda este ano, ele estará entre os participantes de The Real Full Monty, um especial na televisão com famosos que vão se despir para aumentar a conscientização sobre a pesquisa e o diagnóstico dos cânceres de próstata, testículos e colorretal.