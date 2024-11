The Office: Retorno de Steve Carell em final foi segredo até para executivos da emissora

Parece que o retorno de Steve Carell como Michael Scott no final de The Office não foi uma surpresa apenas para os fãs da série. Nesta quarta-feira, 30, Jenna Fischer, que interpretou a personagem Pam na produção, contou que nem os executivos da NBC, emissora responsável por The Office, sabiam da aparição do ator.

Jenna falou sobre o assunto no podcast Office Ladies, que apresenta ao lado de Angela Kinsey, que interpretou Angela na série. A atriz comentou que o criador da produção, Greg Daniels, chegou até a gravar um episódio falso para esconder a participação – ele tinha receio de que a emissora americana divulgasse a participação de Carell e estragasse a surpresa.

Participação de Steve Carell no final de 'The Office' foi surpresa até para executivos da NBC. Foto: NBC/Reprodução