‘Emily in Paris’: ‘Adoro interpretar uma mulher que é ela mesma sem remorsos’, diz Lily Collins

A nova temporada de Emily em Paris terá muitos dos elementos das três primeiras: moda ousada, romance flertante e drama no trabalho. Uma coisa que mudou? A confiança de sua atriz principal. Lily Collins, que interpreta Emily Cooper, disse que sua vida refletiu o crescimento de seu personagem desde que a série estreou em 2020.

“Ao entrar no set da quarta temporada, eu era uma pessoa diferente da primeira”, disse Collins em uma entrevista recente com a Associated Press. “Sou um ser humano mais completo e compreensivo neste espaço por causa do programa”. Além de estrelar a série, Collins a produz. A primeira temporada marcou seu primeiro trabalho como produtora, e desde então assumiu vários outros projetos.

A atriz britânica Lily Collins na estreia da quarta temporada de 'Emily in Paris', em Los Angeles, no dia 14 de agosto Foto: Valerie Macon/AFP

PUBLICIDADE “Com o crescimento de Emily, veio um crescimento real em mim mesma dentro do meu papel como atriz, mas também como produtora”, disse. “Ser tão colaborativa com os escritores e Darren (Star, criador da série) e os outros produtores e ter uma voz no programa realmente me deu a confiança com outros projetos para fazer o mesmo ou querer o mesmo.” A quarta temporada, cujos primeiros episódios já estão disponíveis na Netflix, segue Emily desvendando um triângulo amoroso complicado, embora curiosamente se encontre em um lugar mais estável profissionalmente do que quando a vimos pela primeira vez lutando para se encaixar em seu novo trabalho em um novo país. Até seu francês melhorou à medida que a série avançava.

Collins disse que parte da segurança de seu personagem a contagiou. “Tornei-me mais segura como Emily, mas também como Lily. Faço perguntas mais profundas sobre todo o projeto, mais do que teria feito na primeira temporada”, disse. “Já não se trata apenas de estética, trata-se dos valores fundamentais da série e de como mudar as coisas e como trazer novas ideias para a mesa.”

Algumas dessas novas ideias incluem adaptar o guarda-roupa de Emily a cada temporada, um processo que, segundo Collins, exigiu dois testes de oito horas. Disse que bateram seu próprio recorde ao garantir 82 looks para a quarta temporada. O guarda-roupa, a cargo da designer Marylin Fitoussi, é uma parte crucial da história, já que mostra a evolução de Emily de uma imigrante trabalhadora que usa estilos estereotipadamente franceses até trajes mais parecidos com os de uma autêntica mulher parisiense.

Lily Collins em uma cena de 'Emily em Paris'. Foto: Stephanie Branchu/AP

Mas o guarda-roupa também é uma parte crucial do processo de Collins de voltar a se colocar nos sapatos de Emily, tanto literal quanto figurativamente. “É a melhor maneira para mim de começar a me sentir como Emily novamente, mas Emily 2.0″, disse Collins. “Realmente contamos uma história com a roupa”. Collins disse que a profundidade do personagem de Emily tem sido uma parte gratificante do processo para ela, especialmente ao ver como os fãs se conectam com Emily ou se inspiram nela.

“É tudo”, disse Collins. “Adoro interpretar uma mulher que é ela mesma sem remorsos e adora trabalhar, e isso é algo positivo, e que ainda está lutando para encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, porque acho que você está sempre tentando encontrar o que funciona para você. Então, não ter tudo o tempo todo está bem, e adoro interpretar um personagem que celebra isso.”

A quarta temporada da série tem sido muito esperada entre sua crescente base de fãs desde que a terceira temporada estreou há dois anos. A Netflix ainda não renovou a série para uma quinta temporada, mas Star, conhecido por Sex and the City e Beverly Hills, 90210, disse que acredita que a audiência e a popularidade só estão crescendo com o tempo.

PUBLICIDADE “Não é como se fosse só produto da pandemia e de quando as pessoas não podiam viajar, então gostavam de ver Paris na tela. Agora, podem viajar e o programa aumentou em popularidade e, de fato, ele incentiva as pessoas a viajar, o que era meu maior sonho”, disse. Star disse que sempre é “gratificante” quando o público responde bem ao produto final. Como veterano no mundo da televisão, sabe que a recepção e a audiência podem ser imprevisíveis. “Nunca se pode saber como o público vai responder e qual será o resultado, então realmente me apego ao processo e me sinto feliz com a temporada”, disse Star. “Estou muito contente com esta temporada, espero que ao público goste.”

Lily Collins, à esquerda, e Ashley Park em outra cena de 'Emily in Paris'. Foto: Netflix/Divulgação via AP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.